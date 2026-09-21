El nuevo MINI Cooper de 5 puertas: cuenta con un diseño renovado y alcanza una velocidad máxima de hasta 242 KM/H.

El nuevo MINI Cooper de 5 puertas combina la estética característica de la marca con una carrocería más versátil y mayor espacio para los ocupantes y el equipaje. La gama ofrece potencias de hasta 204 CV y una velocidad máxima de 242 km/h.

El modelo incorpora además nuevas funciones digitales, sistemas de asistencia a la conducción y diferentes modos de conducción. La empresa ofrece el Cooper de 5 puertas desde 195 euros al mes en España, con una entrada de 8070,90 euros y una cuota final de 17.340,80 euros mediante financiación con BMW Bank.

Motor: hasta 204 CV y 242 km/h de velocidad máxima

La gama del MINI Cooper de 5 puertas incluye diferentes configuraciones mecánicas. El Cooper 5 puertas C desarrolla 156 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos, mientras que el Cooper 5 puertas S alcanza los 204 CV y completa la misma maniobra en 6,8 segundos.

El modelo S incorpora un motor de cuatro cilindros y alcanza una velocidad máxima de 242 km/h. Por su parte, el Cooper 5 puertas C cuenta con tres cilindros y llega hasta los 225 km/h.

MINI Cooper One: 122 CV, aceleración de 0 a 100 km/h en 9,6 segundos, velocidad máxima de 127 km/h y motor de tres cilindros.

MINI Cooper 5 puertas C: 156 CV, aceleración de 0 a 100 km/h en 8 segundos, velocidad máxima de 225 km/h y motor de tres cilindros.

MINI Cooper 5 puertas S: 204 CV, aceleración de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, velocidad máxima de 242 km/h y motor de cuatro cilindros.

El nuevo MINI Cooper de 5 puertas: cuenta con un diseño renovado y alcanza una velocidad máxima de hasta 242 KM/H. MINI

Diseño: más espacio sin perder la identidad de MINI

Cinco puertas: mantiene las proporciones y los rasgos característicos del Cooper, pero incorpora dos puertas traseras para facilitar el acceso a las plazas posteriores.

Interior para cinco adultos: la configuración ofrece espacio para cinco ocupantes.

Maletero ampliable: puede alcanzar una capacidad de hasta 1005 litros mediante su configuración interior.

Diseño minimalista: la renovación exterior apuesta por una estética más depurada.

Faros redondos: conserva uno de los elementos visuales más reconocibles de MINI.

Techo personalizable: existen diferentes diseños y combinaciones para adaptar el aspecto exterior.

Colores y contrastes: el modelo permite combinar distintos acabados y colores, entre ellos el Energy Silver.

Interior personalizable: se pueden elegir diferentes configuraciones y accesorios para adaptar el habitáculo.

Bajo centro de gravedad: contribuye a mantener el comportamiento dinámico asociado al modelo.

Modos de conducción: el conductor puede elegir entre diferentes configuraciones para modificar la experiencia al volante.

El nuevo MINI Cooper de 5 puertas: cuenta con un diseño renovado y alcanza una velocidad máxima de hasta 242 KM/H. MINI

Tecnología del nuevo MINI Cooper

Pantalla central de 240 mm: funciona como cuadro de instrumentos, centro de asistencia e infoentretenimiento.

MINI Intelligent Personal Assistant: permite controlar mediante comandos de voz funciones como navegación, teléfono, radio, temperatura e información del viaje. Se activa diciendo “Hey MINI” o mediante el botón correspondiente del volante.

MINI Experience Modes: permite elegir entre siete experiencias diferentes que modifican elementos como la iluminación, el sonido, el estilo y el color del interior.

Head-Up Display: disponible de forma opcional, proyecta información relevante sobre el parabrisas para mantenerla dentro del campo de visión.

MINI Digital Key Plus: permite desbloquear y bloquear el vehículo mediante el teléfono y compartir el acceso con familiares y amigos. Algunas funciones avanzadas dependen del dispositivo y del equipamiento.

MINI Connected: ofrece funciones adicionales y aplicaciones de entretenimiento, además de servicios vinculados a la navegación.

Aplicación MINI: permite acceder desde el teléfono a diferentes funciones relacionadas con el vehículo.

Sistemas de seguridad

El Driving Assistant Plus combina diferentes sistemas para controlar la velocidad, mantener la posición en el carril y regular la distancia con otros vehículos. El Parking Assistant Plus facilita las maniobras mediante cuatro cámaras con visión 360° y representación tridimensional del entorno.

El conjunto de asistentes incluye avisos de cambio y salida de carril, colisión frontal y trasera, tráfico transversal y apertura de puertas ante la aproximación de vehículos o ciclistas. Algunos sistemas también pueden intervenir sobre la dirección o activar la frenada de emergencia en determinadas situaciones.