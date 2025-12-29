Mercadona, líder del sector de supermercados en España, ha activado nuevos procesos de selección. A través de su portal de empleo, la compañía ofrece vacantes en todo el país para personal de tienda, bloques logísticos, Mercadona online, Mercadona IT y oficinas.

Estos puestos se verán favorecidos por las últimas mejoras aprobadas por el Comité de Dirección, que incluyen una semana adicional de vacaciones para sus 110.000 empleados. De este modo, el descanso anual pasa de 30 a 37 días.

La cadena liderada por Juan Roig recoge distintas ofertas de trabajo en su portal de empleos. ¿Cuáles son los puestos disponibles y cuánto pagan? Shutterstock

Mercadona busca empleados: ofrece sueldos de 2300 euros

La cadena de distribución alimentaria ha decidido repartir en el mes de marzo una paga extra a todos sus empleados. Esto supone en total una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, correspondiente a una mensualidad, que se sumará a la retribución variable, de una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad de cada trabajador.

En cuanto al sueldo, todo depende del puesto que se vaya a cubrir. Por ejemplo, los que aspiren a Técnico informático, deben saber que el salario se sitúa en los más de 3100 euros brutos al mes. Para una persona que empiece en tienda, por la jornada de 40 horas semanales en su primer año recibe unos 1685 euros brutos mensuales, con progresión hasta los 2280 euros mensuales para jornadas laborales de cuarenta horas a la semana.

Mercadona busca empleados: ofrece sueldos de hasta 2300 euros y 37 días de vacaciones.

Para optar a uno de estos puestos es necesario entrar en el portal de empleo de la cadena valenciana y desde ahí se puede filtrar la información por puesto, provincia o área. Una vez se haya encontrado el puesto que uno desea, se pulsa en ‘Ver detalles’ y se hace clic en inscribirse.

Cabe destacar que para la gran mayoría de puestos, Mercadona solicita tener una formación universitaria, aunque existen algunas vacantes en las que también se requiere experiencia previa o una titulación profesional.

Mercadona tiene su sede en el municipio de Tabernes Blanques y origen en el cercano de Puebla de Farnals, ambos pertenecientes a la provincia de Valencia.