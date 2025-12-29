Este pueblo costero del País Vasco es el favorito de Elsa Pataky: una joya gastronómica con vistas panorámicas del mar Cantábrico. (Imagen: archivo)

Hondarribia es el rincón costero del País Vasco que ha cautivado a Elsa Pataky. Situado en la comarca de Bidasoa-Txingudi, al noreste de Gipuzkoa y a apenas 25 minutos de Donostia, se ha convertido en uno de los destinos favoritos de la actriz. Allí, junto a Chris Hemsworth, se ha alojado en el exclusivo caserío Basalore, vinculado al Hotel Arbaso.

Con vistas al mar Cantábrico, Hondarribia destaca también por su gastronomía: su restaurante Laia Erretegia figura en la prestigiosa lista World’s 101 Best Steak Restaurants gracias a sus carnes de maduración premium. A ello se suman el encanto del barrio pesquero de La Marina, sus murallas históricas y la cercanía con la frontera francesa.

Uno de los rincones más encantadores de Gipuzkoa atrae cada vez a más visitantes por su arquitectura tradicional, su historia y su cocina de alto nivel. (Foto: Hondarribia Turismo)

Hondarribia: el pueblo del País Vasco favorito de Elsa Pataky

Hondarribia resalta por su belleza, pero también por su creciente popularidad entre viajeros internacionales y celebridades como Elsa Pataky y Chris Hemsworth, quienes han elegido este pueblo del País Vasco como lugar de descanso en varias ocasiones.

Ambos se han alojado en el caserío Basalore, ubicado en el monte Jaizkibel y gestionado por el Hotel Arbaso de Donostia, una propuesta que apuesta por acercar la cultura vasca al visitante internacional. La estancia combina lujo, privacidad y una inmersión en el entorno natural de Gipuzkoa.

Además del alojamiento exclusivo, Hondarribia ha sido reconocido por su oferta gastronómica de primer nivel. El restaurante Laia Erretegia, cercano al caserío, ha sido incluido entre los mejores del mundo por la prestigiosa lista World’s 101 Best Steak Restaurants.

Allí se sirven piezas como la chuleta premium madurada 30 días (88 euros/kg) o el solomillo de vacuno mayor (32 euros), lo que confirma el nivel de excelencia culinaria que puede encontrarse en esta villa marinera.

Qué ver y hacer en este encantador pueblo del País Vasco

Ubicado en la frontera con Francia y a orillas del Bidasoa, Hondarribia conserva una fuerte identidad histórica. Su origen se remonta al Paleolítico y su posición estratégica la convirtió en un enclave militar desde la época romana hasta la Edad Media, cuando fue fortificada primero por los reyes de Navarra y luego por Castilla.

Uno de los rincones más fotografiados es el barrio de La Marina, donde las casas de pescadores lucen balcones de madera pintados con vivos colores. Esta tradición, según se cuenta, viene de aprovechar la pintura sobrante de los barcos.

Sumado a sus calles empedradas, su casco antiguo medieval y su puerto pesquero activo, Hondarribia ofrece una experiencia auténtica que mezcla patrimonio, mar y cultura vasca en estado puro.