Le dicen "el pueblo blanco": este destino destaca por sus calles empedradas y un impresionante entorno natural. (Fuente: Archivo)

Existe un pueblo blanco en Málaga con apenas 3000 habitantes, calles empedradas y un entorno natural privilegiado. Se trata de Frigiliana, considerado uno de los pueblos más bellos de España y una joya que puede recorrerse en un solo día.

Las escapadas de fin de semana son una de las opciones favoritas para quienes desean desconectar de la rutina sin invertir demasiado tiempo ni dinero. Para ello, Andalucía ofrece múltiples alternativas para disfrutar de cultura, gastronomía y naturaleza en un solo viaje.

Con sus estrechas calles empedradas, casas encaladas y balcones rebosantes de flores, este pueblo andaluz ofrece una estampa que parece sacada de un cuadro. Además, conserva ese aire íntimo y acogedor de los pequeños pueblos, pero con un encanto que conquista a cada visitante.

Ya sea para perderse en su historia, disfrutar de su gastronomía típica o simplemente relajarse en un entorno de ensueño, una escapada a Frigiliana es una experiencia que los españoles no se pueden perder.

El casco antiguo de Frigiliana conserva la herencia morisca con calles estrechas y balcones llenos de flores. (Fuente: Shutterstock)

Frigiliana: Una joya cultural en el corazón de Andalucía

Frigiliana, ubicada en la Axarquía, una de las nueve comarcas de la provincia de Málaga en la comunidad autónoma de Andalucía, ha sido un punto de encuentro de diversas culturas a lo largo de su historia.

Las primeras evidencias de presencia humana se remontan a la prehistoria, seguidas de influencias fenicias y romanas, como lo demuestran los restos arqueológicos de las factorías de salazones.

Sin embargo, fue durante la dominación árabe cuando Frigiliana adquirió gran parte de su carácter arquitectónico y cultural, destacando la célebre “Batalla de la Peña de los Enamorados” en 1569, donde los moriscos resistieron con valentía ante las tropas cristianas.

Tras la Reconquista, el pueblo se transformó en un centro agrícola y artesanal y en tiempos recientes ha emergido como un destino turístico emblemático en Andalucía, valorado por su rica historia y su encanto tradicional.

El Castillo de Frigiliana, declarado como bien de interés cultural, ofrece algunas de las mejores vistas del pueblo. (Fuente: Wikimedia Commons / Millars)

Ruta desde Málaga a Frigiliana

Llegar a Frigiliana desde Málaga es un proceso bastante sencillo, dado que se localiza a unos 57 km al este de la ciudad. La ruta principal en automóvil y la opción de transporte público son las siguientes

En coche

Salir de Málaga y tomar la autovía A-7 en dirección a Almería.

Continuar por la A-7 hasta la salida 292 hacia Nerja/Frigiliana.

Seguir las indicaciones hacia la MA-5105, que te llevará directamente a Frigiliana.

El trayecto en coche suele tomar alrededor de 45 minutos a 1 hora, dependiendo del tráfico.

En transporte público

Desde la estación de autobuses de Málaga, puedes abordar un autobús que te lleve a Nerja. Varias empresas, como ALSA, operan rutas entre Málaga y Nerja.

Una vez en Nerja, deberás tomar otro autobús o taxi local para llegar a Frigiliana, que se encuentra a aproximadamente 6 km de distancia.

Utilizar el transporte público puede requerir más tiempo, especialmente si hay que esperar entre conexiones, pero es una opción viable para quienes prefieren no conducir.

Es recomendable verificar los horarios y la disponibilidad de los servicios de autobús antes del viaje, así como considerar la posibilidad de variaciones en los itinerarios. Además, se sugiere planificar el viaje con antelación para asegurar una experiencia más fluida y placentera.