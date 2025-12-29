MÁLAGA, 28/12/2025.- Efectivos del cuerpo de bomberos durante las labores de búsqueda en el río Fahala, de los dos hombres, de 53 y 54 años, desaparecidos después de el río arrastrara la furgoneta en la que viajaban en Alhaurín el Grande (Málaga) debido a las intensas lluvias en la provincia. La Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres aproximadamente a un kilómetro de donde se localizó la furgoneta, que estaba destrozada. EFE/ Carlos Diaz

Una fuerte tormenta mantiene en alerta a varias provincias del país, con lluvias intensas que ya provocaron víctimas, desalojos y cortes de carreteras. El temporal, asociado a una borrasca activa en el Mediterráneo, golpeó con especial dureza a Andalucía y la Comunitat Valenciana, según datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorológia (AEMET) y los servicios de emergencia.

Las precipitaciones fueron persistentes, con episodios de gran intensidad en cortos periodos. En algunas zonas se registraron tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento, lo que agravó la situación en áreas cercanas a ríos, barrancos y ramblas.

CABEZO DE TORRES (MURCIA), 28/12/2025.- Un viandante pasa junto a una carretera inundada en la población murciana de Cabezo de Torres este domingo tras las lluvias torrenciales registradas la pasada madrugada. EFE/Juan Carlos Caval Fuente: EFE Juan Carlos Caval Juan Carlos Caval

Alerta por fuerte tormenta y balance de incidentes graves

La fuerte tormenta dejó un balance muy grave en Andalucía, donde el servicio de Emergencias 1-1-2 gestionó 474 incidencias en poco más de 24 horas. La mayor presión se concentró en la provincia de Málaga, que acumuló 343 avisos, seguida de Granada y Almería.

Entre los hechos más graves figura el fallecimiento de una persona en Alhaurín el Grande, después de que la furgoneta en la que viajaba fuera arrastrada por la corriente al intentar cruzar un río . Además, continúa la búsqueda de dos personas desaparecidas, una en esa misma localidad y otra en Íllora, en Granada.

Los servicios de emergencia desplegaron amplios operativos de rescate y limpieza. Las actuaciones incluyeron evacuaciones preventivas, retirada de lodos, cortes de tráfico y asistencia a vehículos atrapados. Desde el 1-1-2 insistieron en extremar precauciones y evitar zonas anegadas.

Dónde lloverá con más intensidad en el país

La fuerte tormenta se desplazó este domingo hacia el sureste y el este peninsular. Para el lunes se esperan las lluvias intensas más persistentes. La AEMET advierte de precipitaciones localmente fuertes en la Comunitat Valenciana, Baleares y los litorales de Murcia y Almería.

En el sur de la provincia de Valencia se superaron los 180 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. Este volumen de agua provocó inundaciones, cortes en carreteras secundarias y la suspensión de varias líneas de metro. También se produjeron desalojos preventivos en zonas cercanas a barrancos.

Aunque el temporal comenzará a remitir este lunes, la inestabilidad continuará durante varias horas en las regiones mediterráneas. Las zonas de alerta seguirán bajo vigilancia por posibles tormentas, acumulados de lluvia y episodios de granizo.

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

La AEMET desactivó el aviso naranja en Almería a última hora del domingo, aunque mantiene la alerta amarilla por lluvias ininterrumpidas en el levante almeriense durante buena parte del lunes. En el resto de Andalucía ya no hay avisos activos.

Durante el episodio, varias provincias del país estuvieron bajo avisos rojo y naranja. El litoral sur de Valencia llegó a activar la alerta máxima, lo que motivó el envío de mensajes Es-Alert a la población para limitar desplazamientos.

Las autoridades recomiendan seguir únicamente fuentes oficiales y evitar cruzar cauces, ramblas o carreteras inundadas. Las precipitaciones pueden caer con mucha intensidad en pocos minutos, lo que incrementa el riesgo.

FOTODELDÍA GRAF8797. PUEBLA DE LILLO (LEON) (ESPAÑA), 21/12/2025.- Fotografía donde se observa un temporal de nieve este domingo, en Puebla de Lillo, León (España). EFE/J. Casares Fuente: EFE J.Casares

Pronóstico del tiempo por comunidad autónoma

Galicia : Cielos poco nubosos. Brumas y nieblas en zonas interiores. Heladas débiles.

Asturias : Tiempo estable. Posibles nieblas en la Cordillera. Heladas en áreas altas.

Cantabria : Predominio de cielos despejados. Sin cambios significativos.

País Vasco : Intervalos nubosos. Nieblas en zonas montañosas.

Castilla y León : Nubosidad variable. Nieblas persistentes en la meseta. Heladas débiles.

Navarra : Intervalos nubosos. Heladas en el Pirineo.

La Rioja : Poco nuboso. Brumas en el valle del Ebro.

Aragón : Chubascos aislados. Nieve en cotas altas del Pirineo.

Cataluña : Lluvias persistentes en litoral y prelitoral. Tormentas a primeras horas.

Extremadura : Estable. Nieblas en Badajoz. Heladas débiles en montaña.

Madrid : Nuboso con claros. Heladas en la Sierra.

Castilla-La Mancha : Mejora progresiva. Lluvias débiles en sierras del sureste.

Comunitat Valenciana : Chubascos fuertes y persistentes, con tormenta.

Murcia : Lluvias débiles, más probables de madrugada.

Baleares : Chubascos ocasionales con tormenta y granizo pequeño.

Andalucía : Intervalos nubosos. Lluvias débiles en el litoral oriental.

Canarias: Nuboso con chubascos ocasionales en islas montañosas.

Qué dijo el presidente ante el avance del temporal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a la ciudadanía mantener la “máxima precaución” ante el temporal que afecta a varias zonas del país. Recomendó informarse a través de la AEMET y de los canales oficiales de protección civil.

El jefe del Ejecutivo agradeció la labor de los servicios de emergencia que trabajan en las zonas más afectadas por las condiciones meteorológicas adversas. También insistió en evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las alertas activas.