Tratamientos dentales gratis: ¿cómo obtener el beneficio que ofrece el Gobierno español a cientos de personas?

La Seguridad Social ha puesto a disposición de las personas diversas prestaciones de salud, las cuales pueden solicitarse tanto de manera programada, urgente o bajo demanda. Y es que la salud bucodental se presenta como una necesidad básica a la que muchos españoles no tienen acceso por falta de recursos económicos.

Con el fin de cuidar y fomentar el bienestar de la población española, la Seguridad Social ofrece cobertura gratuita a quienes no pueden darse el lujo de visitar a un especialista. Esta medida busca garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención esencial, independientemente de su situación financiera.

Estos son todos los servicios que ofrece el Gobierno a través de la Seguridad Social.

Tratamientos dentales que cubre la Seguridad Social

A través de su sitio web, la Seguridad Social recoge algunos de los tratamientos dentales que cubre en la actualidad:

Información, educación para la salud y, en su caso, adiestramiento en materia de higiene y salud bucodental.

Tratamiento procesos agudos: si existe una infección, inflamación, heridas, traumatismos o patología aguda de la articulación témporo-mandibular.

Odontología preventiva para embarazadas: ofrece instrucciones a las mujeres embarazadas respecto a la dieta y salud bucodental.

Odontología preventiva y asistencial para la población infantil: se aplican sellado de fisuras, obturaciones, flúor típico y otras.

Si bien estos tratamientos pueden representar un gasto elevado para muchas familias, es importante informarse sobre la cobertura que brinda la Seguridad Social en esta área.

Asimismo, el organismo público aclara que se consideran excluidos los siguientes tratamientos:

Tratamiento reparador de la dentición temporal. Tratamientos ortodóncicos. Exodoncias de piezas sanas. Tratamientos con finalidad exclusivamente estética. Implantes dentarios, solo se financian para pacientes con procesos oncológicos que afectan a la cavidad oral que impliquen la pérdida de dientes relacionada directamente con la patología o su tratamiento, y pacientes con malformaciones congénitas que cursan con anodoncia. Realización de pruebas complementarias para fines distintos de las prestaciones contempladas como financiables por el Sistema Nacional de Salud en esta norma.

Tratamientos dentales gratis: ¿quiénes pueden obtener el beneficio?

Con el objetivo de que la cobertura del dentista tenga mayor alcance, la Seguridad Social ha optado por no aplicar límites de edad para acceder a estos tratamientos .

En los últimos años se han incrementado los problemas dentales entre la población y por ello, uno de los objetivos del Gobierno de España, consiste en " incrementar los servicios comunes que hasta ahora no se prestaban por la sanidad pública, con un enfoque fundamentalmente preventivo".

Aunque no existen límites de edad, la Seguridad Social otorga prioridad a determinados colectivos, tales como mujeres embarazadas y niños entre 6 y 14 años de edad.

También cuentan con prioridad para estos tratamientos dentales gratuitos los niños con discapacidad de más de 14 años y las personas diagnosticadas de procesos oncológicos del territorio.