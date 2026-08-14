La nómina de los trabajadores volverá a experimentar cambios en España a partir de 2027. El nuevo año traerá otro incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y también aumentará la denominada cuota de solidaridad que afecta a determinados salarios altos.

Los cambios forman parte del calendario progresivo diseñado para incrementar los ingresos de la Seguridad Social y reforzar la financiación del sistema público de pensiones. Sin embargo, no tendrán el mismo impacto para todos los empleados.

Una de las modificaciones llegará a la nómina de los trabajadores con carácter general, mientras que otra se concentra en las remuneraciones que superan la base máxima de cotización. Por eso, el efecto final dependerá del salario y de la base por la que cotice cada persona.

Los trabajadores cobrarán un poco menos en 2027. La Seguridad Social sube esta cotización en todas las nóminas Gemini.

La nómina de los trabajadores cambia en 2027: cuánto subirá el MEI

El primer cambio relevante llegará a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Este instrumento incrementará nuevamente las cotizaciones sociales en 2027, de acuerdo con el calendario establecido en la Ley General de la Seguridad Social.

Durante 2026, el MEI representa un 0,90% de la base de cotización. De ese porcentaje, el 0,75% corresponde a la empresa y el 0,15% sale de la aportación del trabajador.

En 2027, el porcentaje conjunto ascenderá al 1% de la base de cotización. Pero esto no significa que al empleado se le vaya a descontar directamente ese 1% de su sueldo.

El reparto establecido para ese año será de 0,83% a cargo de la empresa y 0,17% a cargo del trabajador. Es ese 0,17% el que tendrá un efecto directo sobre la nómina de los trabajadores.

El incremento para el empleado será, por tanto, de 0,02 puntos porcentuales respecto de 2026, cuando soportaba un 0,15%. La mayor parte del MEI continuará siendo abonada por las empresas.

La subida tampoco terminará en 2027. El calendario previsto lleva el Mecanismo de Equidad Intergeneracional hasta el 1,2% entre 2030 y 2050, dentro de las medidas destinadas a reforzar los recursos de la Seguridad Social.

Cuota de solidaridad en 2027: qué trabajadores pagarán más

La segunda modificación no afectará por igual a toda la nómina de los trabajadores. La denominada cuota de solidaridad se aplica exclusivamente sobre la parte de las retribuciones que queda por encima de la base máxima de cotización.

Esta aportación comenzó a aplicarse en 2025 y sigue un calendario progresivo. Su funcionamiento divide el salario que excede la base máxima en diferentes tramos y aplica a cada uno un porcentaje distinto de cotizaciones sociales.

En 2027, la parte del salario situada entre la base máxima de cotización y un 10% por encima de ella tendrá una cotización del 1,38%.

Para la franja comprendida entre un 10% y un 50% por encima de la base máxima, la cuota ascenderá al 1,50%. Finalmente, la remuneración que supere ese último límite estará sometida a un 1,75%.

Esto significa que la cuota de solidaridad no se calcula sobre todo el salario del trabajador, sino únicamente sobre las cantidades que exceden la base máxima y según el tramo correspondiente.

Además, esta aportación adicional a la Seguridad Social tiene una característica relevante: no genera un aumento de la pensión futura. Su finalidad es incrementar los recursos del sistema, no elevar la base utilizada posteriormente para calcular la prestación.

La base máxima de cotización también subirá en 2027

Existe un tercer elemento que puede modificar la nómina de los trabajadores con salarios elevados. La base máxima de cotización también seguirá aumentando, lo que ampliará la cantidad del salario sometida a las cotizaciones ordinarias.

En 2026, la base máxima quedó establecida en 5.101,20 euros mensuales, equivalentes a 61.214,40 euros anuales. Por encima de ese límite entra en juego, además, el mecanismo de la cuota de solidaridad.

Para 2027 todavía no corresponde fijar una cantidad definitiva con los datos disponibles. La normativa establece un mecanismo específico para determinar cómo debe evolucionar este límite cada año.

La Ley General de la Seguridad Social determina que la base máxima se actualizará conforme al porcentaje establecido para la revalorización de las pensiones contributivas, al que se añadirá 1,2 puntos porcentuales.

Por tanto, los empleados con remuneraciones elevadas pueden verse afectados por dos vías: una mayor base máxima sometida a las cotizaciones sociales ordinarias y la cuota de solidaridad sobre las cantidades que permanezcan por encima del nuevo límite.

¿Todos los trabajadores cobrarán menos en 2027?

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El aumento del MEI sí tiene un alcance general dentro de los trabajadores sujetos a esta cotización, pero su efecto directo sobre la nómina de los trabajadores será limitado porque únicamente aumenta del 0,15% al 0,17% la parte soportada por el empleado.

La situación es diferente con la cuota de solidaridad. Un trabajador cuyo salario no supere la base máxima de cotización no estará afectado por esta aportación adicional.

Por el contrario, quienes perciban salarios por encima del límite máximo sí pueden observar un efecto mayor. Cuanto mayor sea la remuneración que exceda esa referencia, más importancia tendrán los distintos tramos de la cuota.

Los cambios de 2027 continúan así una reforma escalonada de las cotizaciones sociales que seguirá desarrollándose durante los próximos años. El objetivo es aumentar los ingresos de la Seguridad Social ante las necesidades futuras del sistema público de pensiones.