La cárcel Renacer presenta un avance físico del 86%, según la Gobernación del Magdalena.

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El Gobierno de Abelardo De La Espriella busca acelerar la terminación de una de las obras penitenciarias que lleva varios años pendiente en Colombia. Se trata de Renacer, una megacárcel ubicada en el municipio de Sabanas de San Ángel, en Magdalena.

El proyecto tendrá capacidad para 1.974 personas privadas de la libertad y actualmente atraviesa la etapa final de su construcción. De acuerdo con la Gobernación del Magdalena, presenta un avance físico del 86% y financiero del 75%.

La intención del Ejecutivo es completar los trabajos que todavía faltan y poner en funcionamiento el establecimiento. La obra lleva más de seis años atravesando diferentes inconvenientes que demoraron su terminación.

¿Cuándo estaría lista la megacárcel Renacer?

El objetivo del Gobierno es que la obra quede terminada antes de que finalice 2026. Sin embargo, por el momento no se difundió públicamente el día exacto en el que comenzará a funcionar.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, aseguró que ya se estableció una fecha de apertura y que también quedaron asegurados los recursos necesarios para completar la infraestructura. La funcionaria indicó que la fecha oficial será comunicada próximamente.

“ Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del Centro Penitenciario. Hoy, gracias a la determinación del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, este proyecto por fin será una realidad ”, escribió Guerra en su cuenta de X.

La gobernadora también explicó que realizó diferentes gestiones con el Gobierno nacional. Primero abordó el proyecto con el ministro de Justicia, Iván Cancino, y luego participó de una mesa técnica con el viceministro de Justicia, Carlos Eduardo Gónima Díaz-Granados. Posteriormente elevó una petición formal al presidente y recorrió la obra junto con funcionarios nacionales y departamentales.

¿Cómo será la nueva cárcel para casi 2.000 personas?

Renacer fue proyectada para recibir a 1.974 personas. En las primeras etapas del proyecto se había planteado una capacidad superior a los 3.000 internos, pero la cifra informada actualmente es menor.

¡Cuando hay liderazgo, hay resultados!



Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del Centro Penitenciario. Hoy, gracias a la determinación del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, este proyecto por fin será una realidad.



No solo se estableció la fecha… pic.twitter.com/Km3Fz0gOMx — Margarita Guerra (@mmarguiguerra) September 27, 2026

El complejo contará con los espacios necesarios para su funcionamiento, las celdas destinadas a los internos y un sistema de paneles solares. Las imágenes conocidas durante los últimos días también permiten observar diferentes sectores de la infraestructura que todavía se encuentra en proceso de terminación.

En las últimas jornadas se realizó una visita de seguimiento con participación de funcionarios del Gobierno nacional, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y autoridades del Magdalena.

El problema que todavía deben resolver antes de la apertura

Uno de los puntos pendientes está relacionado con el acceso a la megacárcel. El establecimiento estará conectado con un corredor entre el desvío de la Ruta del Sol y el sector de Estación Villa.

Para garantizar ese ingreso todavía deben realizarse diferentes intervenciones sobre la vía, uno de los aspectos que las autoridades siguen de cerca mientras avanzan los trabajos restantes.