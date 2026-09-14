Platón, filósofo griego: “La pobreza no viene de la disminución de las riquezas, sino de la multiplicación de los deseos” (foto: Shutterstock)

Platón, uno de los filósofos más influyentes de la Antigua Grecia, dejó una reflexión que continúa siendo perfectamente aplicable a la sociedad contemporánea: “La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos”.

La misma no se refiere a cifras en una cuenta bancaria, sino a la distancia existente entre lo que se posee y lo que se anhela, algo que ocurre en un plano mucho más profundo. Esta frase no representa una condena a los deseos ni una apología de la resignación, sino que funciona como un diagnóstico filosófico de cómo opera la insatisfacción.

Aquellos que consideran esta idea en el contexto actual, en una cultura que promueve el deseo insaciable, la comparación y la redefinición de lo que implica tener suficiente; reconocen en ella un entendimiento que ya poseían, aunque carecían de las palabras para expresarlo.

Platón, filósofo griego: “La pobreza no viene de la disminución de las riquezas, sino de la multiplicación de los deseos” (foto: Shutterstock) Shutterstock

Por qué Platón vinculó la pobreza con el deseo en lugar de dinero

El pensamiento de Platón respecto a los deseos no puede disociarse de su filosofía del alma. Según su perspectiva, cada individuo posee una dimensión racional, una dimensión volitiva y una dimensión apetitiva, que corresponde a los deseos. La vida virtuosa se fundamenta en que la razón ejerza el control, en lugar del apetito.

Cuando los deseos se imponen, el desenlace no es la satisfacción, sino lo opuesto. Cada logro abre de inmediato la puerta a un deseo nuevo, más grande y más urgente. De esta forma, la persona que obtiene mayores ingresos demanda mayores ingresos.

Lo que Platón sugiere es una transformación radical del dilema. En este caso, la solución no reside en acumular más, sino en desear de manera más estructurada. Esto no se debe a que la austeridad sea intrínsecamente una virtud, sino porque el deseo ilimitado es, en su análisis, la raíz más profunda de la insatisfacción humana.

Platón, filósofo griego: “La pobreza no viene de la disminución de las riquezas, sino de la multiplicación de los deseos” (foto: ChatGPT) Imagen creada con ChatGPT

La trágica verdad de los que lo tuvieron todo y no alcanzaron la felicidad

La historia presenta ejemplos que pueden vincularse con la paradoja descrita por Platón. Uno de ellos es el de Cristóbal Colón, quien descubrió un nuevo continente y falleció en 1506 sintiéndose incomprendido, despojado de los honores prometidos y enfrentado a años de conflictos políticos y dificultades económicas.

La grandeza de su logro no fue suficiente para cerrar la brecha entre lo que poseía y lo que creía merecer.

Siglos más tarde, Dostoievski, quien conocía en profundidad el sufrimiento y la insatisfacción, expresó una idea complementaria al referirse a Colón: “Colón no fue feliz cuando descubrió América, sino mientras la descubría”.

Las ideas de Platón y Dostoievski, separadas por más de dos milenios, abordan una problemática similar desde perspectivas diferentes: la felicidad no reside necesariamente en el resultado y la pobreza no se encuentra únicamente en la falta.