La psicología lo confirma | Las personas que rechazan los abrazos no son antipáticas: este es el verdadero motivo (Fuente:ChatGPT)

Muchas personas suelen demostrar su cariño hacia los demás de forma efusiva, con muestras de afecto mediadas por el contacto físico. Sin embargo, hay muchas otras que prefieren transmitirlo a través de otras expresiones, y la psicología sugiere que la razón detrás de este fenómeno no radica necesariamente en que sean serias o desagradables.

Según los especialistas, uno de los factores que pueden influir a la hora de demostrar cariño mediante gestos físicos es el grado de sensibilidad ante estos estímulos y la necesidad de mantener cierto espacio personal.

Por ejemplo, evitar dar o recibir abrazos puede ser interpretado como una señal de antipatía, aunque esta conducta puede responder a causas más profundas relacionadas con las experiencias personales y la forma de vincularse con los demás.

¿Por qué algunas personas evitan dar abrazos?

La psicología explica que rechazar un abrazo no demuestra una falta de cariño, sino que puede señalar una mayor necesidad de espacio personal, diferencias en los estilos de apego o distintas sensibilidades frente al contacto físico.

De esta forma, los especialistas consideran que, en algunos casos, estas preferencias pueden estar vinculadas con infancias caracterizadas por un menor contacto afectivo, estilos de apego evitativo o la necesidad de establecer límites personales más estrictos.

Estas conductas durante la adultez también pueden estar relacionadas con las primeras experiencias que una persona recibió durante su infancia. Es decir, quienes no se familiarizaron con recibir o mostrar afecto físico durante sus primeros años pueden presentar una menor predisposición a incorporar estas demostraciones en la vida adulta.

El apego evitativo se refiere a un estilo de vínculo inseguro caracterizado por una fuerte necesidad de independencia y una mayor incomodidad frente a la intimidad emocional. Las personas con este patrón pueden aprender desde la infancia a reprimir o limitar la expresión de sus emociones como mecanismo de protección ante cuidadores emocionalmente distantes o poco disponibles.

La psicología lo confirma | Las personas que rechazan los abrazos no son antipáticas: este es el verdadero motivo (Fuente: Freepik) Freepik

En este contexto, puede manifestarse como una incomodidad ante la excesiva cercanía, acompañada por una preferencia por la independencia y por un mayor espacio personal. En estos casos, evitar un abrazo no implica rechazar al otro, sino que puede funcionar como una forma de autorregulación frente a situaciones que resultan incómodas.

Sin embargo, evitar el contacto físico no constituye por sí solo una prueba de apego evitativo. Cada persona puede establecer límites diferentes según su personalidad, sus experiencias, el contexto cultural y el grado de confianza que mantiene con quien intenta abrazarla.

Rechazar un abrazo no significa rechazar a la otra persona

Aunque los abrazos suelen estar asociados con la cercanía y el afecto, cada persona construye su propio vínculo con el contacto físico a partir de su historia personal y de las vivencias atravesadas durante su crianza.

La psicología lo confirma | Las personas que rechazan los abrazos no son antipáticas: este es el verdadero motivo (Fuente: ChatGPT) ChatGPT

Además, la interpretación del contacto depende del contexto y de la relación entre las personas. Las investigaciones indican que la identidad de quien abraza, el grado de confianza y las expectativas previas pueden condicionar que tan agradable o incómodo resulta ese contacto.

De esta forma, los psicólogos explican que cada individuo necesita establecer vínculos afectivos y recibir señales de cuidado por parte de sus figuras cercanas. Sin embargo, estas señales no tienen que expresarse exclusivamente mediante abrazos, ya que también pueden transmitirse a través de palabras, gestos de apoyo, atención y otras formas de acompañamiento.