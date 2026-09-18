Colocar una cuchara de madera sobre una olla hirviendo evita que el agua se derrame, según explican especialistas en ciencia de los alimentos. El gesto interrumpe la formación de burbujas y reduce la temperatura en la superficie del líquido . Sin embargo, su efecto dura solo unos minutos.

Los investigadores Jay Deagon y Gemma Mann detallaron el fenómeno en un análisis publicado en The Conversation. La explicación se basa en la química de los almidones y las proteínas presentes en alimentos como la pasta, el arroz o la leche. Estos componentes son los responsables de que el agua hierva con más violencia y se derrame con facilidad.

¿Por qué la cuchara de madera frena el hervor de la olla?

La madera es un material poroso que, en estado seco, deja pasar el aire a través de ella. Al apoyarse sobre las burbujas que suben por la olla, la cuchara las revienta y baja la temperatura en la superficie. Así se corta el mecanismo que provoca el desborde.

El agua pura, al hervir, no sube por las paredes de la olla. Son los almidones de la pasta, el arroz o la avena, y la caseína de la leche, los que generan burbujas espesas y pegajosas que se acumulan hasta desbordar. En el caso de la leche, la caseína calentada forma además una película que atrapa aire y hace que la espuma suba más rápido.

Los alimentos más propensos a generar este efecto son:

Pasta

Arroz

Avena

Leche

La madera es un material poroso que, en estado seco, deja pasar el aire a través de ella. ChatGPT

¿Qué hacer si la cuchara de madera deja de funcionar en la olla?

El truco solo funciona por un tiempo limitado. Cuando la madera se humedece y alcanza la misma temperatura que el líquido, pierde su porosidad y ya no revienta las burbujas. A partir de ese momento, dejarla apoyada sobre la olla no tiene ningún efecto.

Ante esta limitación, los especialistas recomiendan revolver la olla o usar la misma cuchara como abanico sobre la superficie, en lugar de dejarla quieta. Estas dos acciones cumplen la misma función de romper las burbujas sin depender de la porosidad de la madera.