Las luces, los villancicos y los aromas dulces regresan a las calles españolas con el inicio de la temporada navideña. Y, como cada año, El Corte Inglés se suma con una de sus iniciativas más esperadas: los Mercados de Navidad.

Desde mediados de noviembre, la empresa ha comenzado a abrir sus tradicionales casetas en once ciudades, apostando por un modelo que combina decoración, regalos, gastronomía y ocio infantil, todo en un mismo espacio familiar.

Los mercados reúnen gastronomía, regalos, libros, dulces y ocio infantil en un entorno decorado al estilo europeo. El Corte Inglés

Dónde están los mercados de Navidad de El Corte Inglés

Los Mercados de Navidad estarán disponibles en Madrid (Castellana), Málaga, Murcia, Albacete, Badajoz, Cartagena, Jaén, Valladolid, Valencia, Tenerife y Las Palmas, todos los días hasta el 5 de enero, con horario de 12 a 22 hs. y restauración hasta las 23 hs.

Cada uno de estos espacios mantiene el estilo acogedor y festivo con casetas de madera, luces decorativas y un amplio abanico de productos: desde belenes artesanales y adornos para el hogar, hasta juguetes de marcas como Lego, Disney y Sylvanian.

También hay propuestas culturales con libros, vinilos y detalles exclusivos pensados para todos los gustos y edades.

En Madrid, por ejemplo, el mercado de Castellana incorpora espacios como la “Tienda de las Flores”, puestos de dulces como Kinder o Palmeris, y una variada zona gourmet donde destacan nombres como Dabiz Muñoz (Pollos Muñoz), La Cocreta o New York Burger.

Qué novedades trae la edición navideña de 2025

Este año, la oferta gastronómica gana protagonismo con food trucks y propuestas internacionales. En la capital, destacan especialidades como los pasteles de nata de Aloma, focaccias artesanales de Divorare y las hamburguesas de Kricky Pelton. Además, los visitantes podrán degustar platos del mexicano Tepic o los tequeños de Zorro Eats.

Murcia, por su parte, presenta una propuesta más local, con food trucks como FBI Burger, premiado por la mejor cheeseburger de España, y pizzerías artesanales como Mondo Napoli Pizza. Para los más pequeños, se inaugura el espectáculo Cortylandia “La ciudad del tiempo”, con un reloj de 16 metros y figuras animadas.

Otros mercados como el de Valladolid integran belenes diseñados por asociaciones belenistas reconocidas, mientras que en Tenerife y Las Palmas se apuesta por experiencias interactivas, luces, cuentos infantiles y especialidades culinarias como arepas, empanadillas y recetas italianas elaboradas en el momento.

Qué ofrece cada ciudad y cómo participar

Cada mercado incorpora elementos propios de su región, tanto en la oferta gastronómica como en las actividades culturales. En Cartagena, por ejemplo, se ha montado un Belén que representa escenas de la ciudad a finales del siglo XIX, mientras que en Badajoz destaca un carrusel y una historia animada con el “Tiovivo mágico”.

Valencia combina casetas de floristería, peladillas típicas y dulces tradicionales como turrones o chocolates. En Jaén, la apuesta se centra en las actividades infantiles, con pista de hielo incluida. El denominador común en todas las ciudades es la integración de productos de calidad, ambiente festivo y actividades pensadas para disfrutar en familia.

El Corte Inglés ofrece una cuidada selección de decoración navideña, belenes artesanales y productos típicos en sus mercados festivos. Shutterstock

Los interesados pueden consultar horarios, detalles de programación y eventos especiales a través de la web de Eventos en El Corte Inglés, donde también se anuncian conciertos, concursos y encuentros con personajes navideños.

El espíritu de la Navidad vuelve a las calles, y El Corte Inglés se consolida como uno de los epicentros más dinámicos de estas fiestas. Los mercados son mucho más que un punto de venta: son una experiencia que une tradición, innovación y comunidad.