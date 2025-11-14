El Corte Inglés ofrece más de 100 calendarios de adviento para Navidad, con opciones en belleza, juguetes, cultura, gastronomía y mascotas.

La llegada de la Navidad siempre trae consigo rituales entrañables. Uno de ellos es el de los calendarios de adviento, una tradición que comenzó en el siglo XIX en Alemania y que hoy se renueva con propuestas modernas, variadas y muy esperadas por grandes y pequeños.

Este año, El Corte Inglés se adelanta al espíritu navideño y presenta una colección completa de calendarios que abarca desde belleza hasta dulces típicos, pasando por juguetes, cultura, ocio y hasta artículos para mascotas. Una apuesta firme por consolidar experiencias personalizadas en la cuenta atrás hacia el 25 de diciembre.

La llegada de la Navidad se hace notar en los escaparates de El Corte Inglés, donde los calendarios de adviento dan la bienvenida a la temporada. El Corte Inglés

Calendarios de adviento de belleza, una edición para cada estilo

Entre las estrellas de esta temporada se encuentra el Calendario de Adviento de Belleza de El Corte Inglés, una edición limitada que incluye 24 productos de maquillaje, cuidado facial y fragancias de firmas reconocidas como Estée Lauder, Yves Saint Laurent, L’Occitane en Provence y Nuxe.

También hay propuestas de otras marcas destacadas como Augustinus Bader, Charlotte Tilbury con su “Charlotte’s Beauty Treasure Chest”, Rituals y su “Wreath Rituals”, así como opciones de Kiehl’s, Clarins y Bourjois. La colección se amplía con un original calendario de bisutería de Sfera, pensado para sorprender con un accesorio nuevo cada día.

Para quienes prefieren un enfoque más creativo, El Corte Inglés ofrece modelos personalizables en madera o tela, con diseños que incluyen casitas, árboles y portales de Belén. Todos incorporan pequeños cajones ideales para colocar mensajes, caramelos u otros detalles que personalizan la experiencia navideña.

Juguetes, cultura pop y cuentos para la espera

La propuesta infantil viene cargada de color y entretenimiento. Los calendarios de LEGO dedicados a franquicias como Harry Potter, Frozen, Star Wars y LEGO Friends se suman a los de Playmobil (como “Viaje al mercado navideño” o “Piratas”), Hot Wheels, Lilo & Stitch, Littlest Pet Shop y Jurassic World.

Los amantes de la lectura también tienen su lugar con calendarios que ofrecen cuentos navideños, libros interactivos como “Princesas: 5 en 1” y otras propuestas con personajes Disney o de Marvel. Estas opciones combinan el juego con la imaginación, aportando un toque educativo y divertido a la espera de la Navidad.

La cultura popular tampoco se queda atrás. Hay calendarios de Stranger Things, Wednesday, Pesadilla Antes de Navidad o Star Wars. Uno de los modelos más llamativos es el de la locomotora navideña de LEGAMI, que viene con accesorios exclusivos para quienes disfrutan de la papelería creativa.

Dulces, chocolate y hasta premios para mascotas

Los calendarios gastronómicos mantienen viva la tradición de los bombones y turrones. Entre las opciones más destacadas está el calendario de chocolate de El Corte Inglés, que incluye bombones artesanales, así como el Edición Especial Christmas City con galletas y caramelos.

El calendario de belleza de El Corte Inglés es una edición limitada con productos de marcas icónicas para disfrutar cada día hasta Navidad. El Corte Inglés

Además, marcas como Milka, Lindt, Ferrero Rocher, Haribo o Venchi también están presentes, con propuestas pensadas para todos los gustos y edades. Incluso los animales de compañía tienen su propio calendario: hay opciones con snacks diarios para perros, gatos y hasta roedores.

Todos los modelos están disponibles en tienda física, la web y la app oficial, con clasificaciones por categorías para facilitar la elección. De esta forma, El Corte Inglés refuerza su apuesta por una Navidad pensada para todos, combinando tradición, innovación y un toque de sorpresa diaria.