Despegó el avión más grande del Ejército: fue construido en el país y es el orgullo nacional

El Ejército del Aire y del Espacio de España ha dado un paso histórico en sus capacidades operativas con la participación del Airbus A330 MRTT en el ejercicio multinacional Ramstein Flag 2026.

Este coloso del aire, convertido en instalaciones nacionales, representa el mayor avance en proyección estratégica de las últimas décadas.

Despegó el avión más grande del Ejército: fue construido en el país y es el orgullo nacional Airbus

Así fue el primer despliegue internacional del A330 MRTT español

Por primera vez, uno de los Airbus A330 MRTT (TK.24) del Ala 45 participó en el ejercicio Ramstein Flag 2026, desarrollado entre el 9 y el 19 de junio en el espacio aéreo de Finlandia, Suecia y Noruega. Junto a siete cazas F-18, el avión cisterna y transporte estratégico demostró su valor como multiplicador de fuerza dentro de la OTAN.

Durante las jornadas, el TK.24 acumuló cerca de 50 horas de vuelo de reabastecimiento, dispensó 167.000 kilogramos de combustible y realizó más de 70 contactos con receptores aliados.

Operó junto a otras cisternas multinacionales, incluyendo A330 MRTT de la flota MMF, plataformas de Reino Unido, Francia y KC-135 estadounidenses, reforzando la interoperabilidad y la doctrina Agile Combat Employment.

¿Cómo es esta aeronave y por qué es la más grande del mundo?

El A330 MRTT es actualmente el avión más grande en servicio en el Ejército del Aire y del Espacio. Con capacidad para transportar hasta 300 soldados o 45 toneladas de carga, y autonomía superior a 18 horas de vuelo con un alcance de más de 16.000 kilómetros, se posiciona como una herramienta estratégica de primer nivel.

Su versatilidad lo define como un sistema multirol: actúa como cisterna con hasta 111 toneladas de combustible básico, plataforma de transporte estratégico y configuración para evacuación médica (MEDEVAC) con capacidad para decenas de camillas y estaciones de cuidados intensivos. Equipado con sistema de reabastecimiento de manguera y cesta de última generación, es plenamente compatible con los EF-18 y Eurofighter españoles.

Fabricado y convertido en el país: el orgullo de la industria nacional

Aunque basado en el A330 civil, el proceso de conversión a MRTT se realiza íntegramente en las instalaciones de Airbus en Getafe, Madrid. Justamente, España cuenta con dos unidades en servicio (TK.24-02 y TK.24-03) y una tercera en camino, todas operadas desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz por el Ala 45.

Despegó el avión más grande del Ejército: fue construido en el país y es el orgullo nacional Airbus

Esta capacidad industrial nacional no solo genera soberanía tecnológica, sino que posiciona a España dentro de los principales operadores europeos de este sistema. El A330 MRTT reemplaza y supera capacidades perdidas en el pasado, ofreciendo proyección de fuerza, apoyo logístico y respuesta humanitaria en una sola plataforma.

Impacto estratégico y futuro de la flota MRTT en España

La participación en Ramstein Flag 2026 marca el estreno operativo real de sus capacidades de reabastecimiento en un escenario OTAN de alta intensidad. Además de apoyar el despliegue y repliegue de los F-18, el avión aseguró el mantenimiento en zona por parte de personal español.

Este hito refuerza la autonomía estratégica española y su compromiso con la Alianza Atlántica. Con tres unidades planeadas, el A330 MRTT se consolida como el orgullo nacional de la aviación militar, un activo versátil que multiplica la efectividad de los cazas y amplía el radio de acción de las Fuerzas Armadas en misiones de combate, transporte y ayuda humanitaria.