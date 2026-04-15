La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha realizado una visita a la base de Almagro (Ciudad Real) con el propósito de anunciar la incorporación de helicópteros H145M y la modernización de los HA-28 ‘Tigre’. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Nacional de Helicópteros y tiene como objetivo fortalecer las capacidades del Batallón de Helicópteros de Ataque (BHELA I). De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio en una nota de prensa recogida por EFE, la incorporación de los helicópteros H145M tendrá un impacto inmediato en la base. La titular de Defensa ha subrayado la relevancia estratégica de esta unidad del Ejército de Tierra, así como la especialización de su personal. Este anuncio representa un avance significativo en la renovación de los medios aéreos. Los helicópteros H145M y la modernización de los Tigre son parte de una estrategia que integra capacidad operativa, tecnología y adaptación a nuevos escenarios. La incorporación de helicópteros H145M reforzará de forma inmediata la operatividad del BHELA I. Este modelo es un helicóptero bimotor y versátil que amplía las opciones de despliegue en distintos entornos. Además, el H145M “proporciona apoyo directo a fuerzas propias en combate y resulta especialmente adecuado para adquirir, interpretar y explotar información clave en el desarrollo de las operaciones”. Su polivalencia lo convierte en una plataforma adaptable a escenarios nacionales e internacionales. Según el ministerio, ofrece la capacidad de “transportar tropas y materiales con rapidez y mínima demora, al tiempo que puede aplicar potencia de fuego de forma inmediata para neutralizar o destruir fuerzas enemigas”. Esta combinación de movilidad y potencia resulta estratégica. Junto a los helicópteros H145M, está prevista antes de 2030 la modernización de los HA-28 ‘Tigre’, helicópteros de ataque actualmente en servicio en el BHELA I. Esta actualización mejorará su rendimiento en entornos complejos. La modernización de los Tigre complementa la llegada de los helicópteros H145M. Ambas medidas refuerzan la capacidad de respuesta y la coordinación tecnológica dentro del Plan Nacional de Helicópteros. El plan permitirá “mejorar sus sistemas de comunicación segura vía satélite y su capacidad de interacción con drones”. Con ello, se ampliará la eficacia operativa en escenarios cada vez más digitalizados. En la actualidad, el Batallón de Helicópteros de Ataque (BHELA I) participa en misiones internacionales, como el apoyo en el norte de Eslovaquia, donde contribuye a tareas de seguridad en el marco de los compromisos asumidos por España. Robles ha subrayado que el trabajo desarrollado en la base refuerza la imagen de las Fuerzas Armadas y tiene impacto económico y social en Almagro. La unidad se adiestra para operar desde plataformas navalizadas o realizar repostajes sin apoyo de personal ni infraestructuras. Estas capacidades resultan clave en situaciones de despliegue o conflicto. El Batallón de Helicópteros de Ataque (BHELA I), con sede en Almagro, mantiene un alto nivel de preparación. Sus efectivos reciben formación específica para operar en condiciones exigentes.