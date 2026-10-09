La infraestructura formará parte del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad y prestará servicio a las conexiones de largo recorrido entre Murcia y Almería. Imagen ilustrativa.

La nueva estación de Alta Velocidad de Vera-Almanzora reforzará las conexiones ferroviarias entre el Levante español y Andalucía y dará servicio a Vera y a otros municipios de la comarca del Levante almeriense. La infraestructura se integrará en la línea de alta velocidad Murcia-Almería, que permitirá conectar la provincia de Almería con Murcia y, a través de la red ferroviaria de alta velocidad, con otros puntos del este y el sur de España.

Adif Alta Velocidad adjudicó las obras de la estación por 16,95 millones de euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 18 meses: este es el costo de la obra. El proyecto contempla la construcción del edificio de viajeros, los andenes, un aparcamiento y los accesos necesarios para poner en servicio esta nueva infraestructura ferroviaria.

La infraestructura formará parte del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad y prestará servicio a las conexiones de largo recorrido entre Murcia y Almería. El contrato establece un plazo de ejecución de 18 meses, aunque Adif no ha comunicado todavía una fecha concreta para el inicio de los trabajos.

¿Dónde estará la nueva estación de Vera-Almanzora?

La estación se construirá al sur del término municipal de Vera (Almería), entre el municipio y la costa mediterránea. Su ubicación se sitúa entre los puntos kilométricos 521+384 y 522+716 del Corredor Mediterráneo Murcia-Almería, en el tramo Pulpí-Vera.

La nueva estación de Alta Velocidad de Vera-Almanzora reforzará las conexiones ferroviarias entre el Levante español y Andalucía y dará servicio a Vera y a otros municipios de la comarca del Levante almeriense Adif

El emplazamiento permitirá dar servicio no solo a Vera, sino también a los municipios del entorno. La estación se encuentra próxima al punto de unión de los tramos Pulpí-Vera y Vera-Los Arejos de la línea de alta velocidad.

El proyecto contempla un edificio de 1850 metros cuadrados, con vestíbulo principal, zona de embarque, información, venta de billetes y atención al cliente, aseos, vestuarios, oficinas, almacenes y un local comercial.

Los andenes tendrán 450 metros de longitud y estarán protegidos por marquesinas. Como la plataforma ferroviaria se encuentra unos 8,6 metros por encima del terreno, el acceso se resolverá mediante un paso inferior conectado con el vestíbulo. La estación dispondrá de cuatro ascensores, cuatro escaleras mecánicas, dos escaleras fijas y cuatro escaleras de emergencia.

¿Cuánto costará y cuándo comenzarán las obras?

Adif AV adjudicó el contrato por 16.955.662,46 euros, una cifra que incluye el IVA. El presupuesto estimado con el que salió a licitación era de 15.691.986,76 euros sin impuestos, según el anuncio publicado en el BOE.

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El contrato incluye, además del edificio y los andenes, la urbanización exterior, un aparcamiento con al menos 150 plazas, ampliable hasta 200, paradas de autobús y taxi y los viales de acceso a la estación. También contempla un acceso provisional para las obras conectado con el enlace situado en el punto kilométrico 8/050 de la A-352.

En cuanto al calendario, Adif no ha fijado públicamente una fecha exacta para el comienzo de los trabajos. La adjudicación se produjo el 25 de septiembre de 2026 y el contrato establece 18 meses de ejecución una vez que comiencen las obras. Por tanto, no es correcto fijar todavía un mes concreto de inicio ni una fecha definitiva para la finalización.

La nueva estación se integra en las actuaciones para completar la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, cuya plataforma ferroviaria ya está finalizada o en construcción en todos sus tramos. Adif también avanza con la electrificación, el montaje de vía, la señalización y las telecomunicaciones necesarias para poner en servicio la conexión.