El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó su aviso por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes, vigente en principio hasta el martes. Según el organismo, este domingo las precipitaciones se concentrarán en las zonas norte, centro y litoral, mientras que entre el lunes y el martes el foco principal se desplazará hacia el norte del país.

El comunicado señala que “los acumulados de precipitación más significativos en todo el evento se esperan en el norte del país, con valores estimados entre 80 y 120 mm”. Acompañando a las lluvias, Inumet advierte la posibilidad de granizo, ráfagas de viento fuertes e intensa actividad eléctrica, lo que eleva el riesgo de anegamientos y daños locales.

El martes, en particular, se prevé la ocurrencia de vientos fuertes y persistentes en el suroeste , con velocidades sostenidas entre 40 y 60 km/h y rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h. El instituto explicó que estos vientos responderían a un “aumento en el gradiente de presión” asociado al sistema frontal en movimiento.