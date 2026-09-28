Mari Carmen, maestra: “Me llama la atención la falta de respeto de los alumnos a la hora de vestir”.

Durante las últimas décadas, la educación en España ha experimentado cambios en las normas de convivencia, los métodos de enseñanza y la relación entre docentes y alumnos. Las diferencias entre generaciones también aparecen en aspectos cotidianos, como la forma de vestir para acudir a clase.

El programa Herrera en COPE recogió los testimonios de varios docentes y oyentes sobre la evolución de la educación. Entre ellos, Mari Carmen, una maestra que puso el foco en la vestimenta de los estudiantes y en la importancia de aprender que cada espacio tiene sus propias normas.

¿Qué dijo Mari Carmen sobre la forma de vestir de los alumnos?

Mari Carmen recordó que durante su etapa escolar era habitual acudir al colegio con uniforme y señaló que las exigencias sobre la vestimenta eran mayores. “El cuellito tenía que ser almidonado”, explicó al comparar aquella época con la actualidad, en la que, según su percepción, algunos jóvenes acuden a clase vestidos “de cualquier manera”.

La profesora recordó que durante su etapa escolar era habitual acudir al colegio con uniforme y señaló que las exigencias sobre la vestimenta eran mayores.

Para la docente, la cuestión no se limita a la apariencia. Considera que la manera de vestir también forma parte del aprendizaje de las normas sociales y del respeto por los distintos espacios. “Hay que educar también en el buen gusto y en el respeto al sitio donde vas, porque no vas igual a una boda que a la piscina”, sostuvo durante su intervención.

La maestra vinculó así la vestimenta con una enseñanza más amplia sobre las reglas de convivencia. En su opinión, los alumnos deben aprender que cada contexto puede establecer determinadas pautas y que conocerlas forma parte de la educación.

¿Debería tener más presencia el uniforme en los colegios?

Las palabras de Mari Carmen reabrieron el debate sobre el papel del uniforme escolar en los centros educativos. Para algunas familias y docentes, esta indumentaria permite establecer unas normas comunes y limita las diferencias visibles entre los estudiantes. Para otras, la ropa debe quedar dentro de las decisiones de cada familia.

¿Debería tener más presencia el uniforme en los colegios? Fuente: Shutterstock Shutterstock

El debate sobre la vestimenta se suma a otras diferencias que los participantes del programa señalaron entre la educación de décadas anteriores y la actual. Mercedes, una profesora jubilada con 41 años de experiencia, habló sobre la exigencia académica y recordó que durante su carrera recibió indicaciones para reducir el nivel con el objetivo de adaptarse a los alumnos con mayores dificultades.

También aparecieron cuestiones relacionadas con los deberes, la escritura manual y el uso de ordenadores y tabletas. Algunas docentes defendieron la importancia de mantener determinadas herramientas tradicionales, mientras que otros testimonios destacaron avances como el plurilingüismo y las nuevas formas de trabajo en equipo.

Así, los testimonios recogidos plantean una discusión más amplia sobre qué prácticas de la educación de otras generaciones todavía tienen espacio en las aulas actuales. Para Mari Carmen, entre ellas se encuentra la enseñanza de las normas de convivencia y el respeto por cada contexto, incluida la manera de vestir.