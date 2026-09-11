La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este viernes, 11 de septiembre de 2026 es de 3,63 euros y documentan un total de 136.735 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,06%.

La cotización de Telefónica en los últimos 10 días fue claramente alcista: 7 subidas y 3 caídas, con una racha intermedia y cierre con dos alzas consecutivas, señal de fortaleza pese a correcciones puntuales.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en un 17.25%, mientras que su volatilidad anual es del 25.29%. Como 17.25% es menor que 25.29%, esto indica que el comportamiento de Telefónica ha sido mucho más estable en el último año, evidenciando menores variaciones en comparación con el periodo anual.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,95 euros el y un mínimo de 3,11 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica un fondo de inversión negativo después de deducir todos sus gastos.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Cotiza en el Ibex 35 y se dedica a ofrecer servicios de conectividad: telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra, televisión de pago y soluciones digitales (cloud, ciberseguridad, IoT).

Produce y opera redes e infraestructuras de comunicaciones y plataformas digitales; su negocio abarca clientes particulares, empresas y mayorista bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo. Fundada en 1924, tiene presencia destacada en Europa y Latinoamérica (España, Alemania, Reino Unido vía Virgin Media O2 y Brasil) y es uno de los mayores operadores del sector en el ámbito hispanohablante.

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