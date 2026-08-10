América Latina se prepara para dar un salto histórico en infraestructura ferroviaria. Un proyecto de alta velocidad promete transformar la movilidad en la región con tiempos de viaje inéditos y tecnología de última generación.

Construyen el tren bala más rápido de América Latina

El plan se desarrolla en Brasil, donde se proyecta el primer tren bala de la región. El Tren de Alta Velocidad (TAV) superará los 350 km/h y conectará Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, una línea de aproximadamente 510 kilómetros, en 1 hora y 45 minutos. Esto le permitirá:

Reducir drásticamente los tiempos de viaje

Conectar los principales centros económicos del país

Competir directamente con el transporte aéreo

El trayecto entre Río y São Paulo podría realizarse en menos de dos horas.

Brasil avanza con el desarrollo del primer tren bala de América Latina que alcanzará más de 350 km/h. Fuente: El Cronista.

Tendrá tecnología de última generación

El TAV incorporará estándares internacionales en transporte ferroviario: