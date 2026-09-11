Este viernes, 11 de septiembre de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,42 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 40.448. Esta cifra refleja una variación del 1,1% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Mapfre inició con caídas, rebotó brevemente, encadenó varias sesiones a la baja y cerró con un leve repunte; el saldo es negativo y el sesgo sigue bajista.

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre ha sido del 12.93%, mientras que la volatilidad anual ha sido del 20.49%. Dado que 12.93% es menor que 20.49%, esto indica que el comportamiento de la acción en el último año ha sido mucho más estable, a pesar de las fluctuaciones recientes.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final de la empresa es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora global con sede en Madrid e integrante del Ibex 35. Se dedica al seguro y al reaseguro, ofreciendo productos como pólizas de auto, hogar, vida, salud y empresas, además de asistencia y gestión de activos. Su línea de negocio principal es el negocio asegurador (No Vida y Vida), complementado por MAPFRE RE y soluciones de riesgos globales.

Es líder en el mercado español y tiene fuerte presencia en Latinoamérica y Europa. Opera con una amplia red de mediadores y canales digitales y destaca por la labor social de Fundación MAPFRE. Como dato de interés, cuenta con una trayectoria de más de 90 años en el sector y una posición financiera reconocida.

Contenido generado por inteligencia artificial.