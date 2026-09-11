Este viernes, 11 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,68 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 153.712. Esta cifra refleja una variación del 0,6% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A muestra sesgo alcista: seis avances y cuatro retrocesos, con un rally de cuatro jornadas, corrección de tres días y cierre con rebote, lo que sugiere tendencia positiva con volatilidad moderada.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se ha situado en un 11.94%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 26.86%. Como la cifra semanal (11.94%) es menor que la anual (26.86%), esto indica que el comportamiento del banco es mucho más estable en comparación con el último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,74 euros el y un mínimo de 2,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.83B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell (Banco de Sabadell, S.A.) es una entidad financiera española fundada en 1881 y miembro del Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y opera también en Reino Unido a través de TSB.

Se dedica a la banca comercial y de empresas y ofrece productos financieros como cuentas, tarjetas y pagos, préstamos e hipotecas, financiación a pymes, gestión de activos, banca privada y seguros. Su línea de negocio se centra en banca minorista y pymes, con foco en digitalización; como datos de interés, controla TSB y nació en la ciudad de Sabadell.

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