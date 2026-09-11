En la apertura de mercados de este viernes, 11 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 20,05 euros y registran un volumen de 151460 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,15% en comparación con el día de ayer.

Iberdrola S.A. encadenó tres descensos iniciales, luego dos alzas, un bache puntual y cuatro subidas consecutivas, por lo que el periodo concluye con un claro sesgo alcista.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola durante la última semana se sitúa en un 4.92%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 14.03%. Al comparar ambas cifras, se observa que 4.92% es menor que 14.03%, lo que indica que el comportamiento de la compañía en la última semana ha sido considerablemente más estable en comparación con el promedio del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, Iberdrola ha experimentado menos variaciones en su rendimiento económico.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional eléctrica española del Ibex 35 con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica y, en algunos mercados, gas. Produce principalmente electricidad renovable (eólica onshore y offshore, solar e hidráulica), además de respaldo térmico y soluciones de almacenamiento.

Su negocio se organiza en Redes, Renovables y Generación y Clientes/Soluciones. Está presente en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia), entre otros; es una de las mayores utilities europeas por capitalización y capacidad renovable. Datos de interés: fuerte apuesta por eólica marina y redes y foco en electrificación y descarbonización.

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