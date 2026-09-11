La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este viernes, 11 de septiembre de 2026 es de 42,05 euros y documentan un total de 14.613 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0%.

En los últimos 10 días, Endesa SA cayó tres jornadas seguidas, luego recuperó con tres alzas, tuvo un retroceso puntual, repuntó dos veces y terminó estable, dejando un balance ligeramente alcista tras un inicio débil.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa ha sido del 6.36%, lo que es notablemente menor que la volatilidad anual del 19.44%. Esto indica que, en comparación con el comportamiento de su año completo, la acción ha mostrado un comportamiento mucho más estable en el último periodo. La diferencia en estas cifras sugiere que, a pesar de las fluctuaciones que pueda haber experimentado en el pasado, su desempeño reciente se ha mantenido relativamente constante.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final asciende a 1.89B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos y conformar un fondo de inversión.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías energéticas de España, cotizada en el Ibex 35 y con sede en Madrid. Se dedica principalmente a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y soluciones energéticas.

Produce electricidad a partir de fuentes renovables, hidráulica, nuclear y ciclos combinados. Sus líneas de negocio incluyen Generación, Redes (Distribución), Comercialización y servicios como movilidad eléctrica y autoconsumo; fue fundada en 1944, opera sobre todo en España y Portugal y su accionista mayoritario es Enel.

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