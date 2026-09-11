En la apertura de mercados de este viernes, 11 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 12,81 euros y registran un volumen de 616719 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 1,31% en comparación con el día pasado.

La cotización de Banco Santander mostró un comportamiento mixto y volátil en los últimos 10 días, sin tendencia definida (mismo número de avances y retrocesos) y cerró con un leve impulso alcista tras dos jornadas de caída.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, el Banco Santander presentó una volatilidad del 15.02%, que es notablemente menor en comparación con su volatilidad anual del 29.08%. Esto indica que el comportamiento del banco en el corto plazo es mucho más estable que en el último año, reflejando menos variaciones en su desempeño económico reciente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,93 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión tras deducir todos sus gastos.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un banco multinacional español que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y origen en 1857 en la ciudad de Santander. Se dedica a servicios financieros y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros, inversión y pagos.

Su línea de negocio incluye banca minorista y comercial, corporativa y de inversión (SCIB), financiación al consumo (Santander Consumer Finance), gestión de activos y patrimonios y pagos (PagoNxt). Opera en Europa y América (p. ej., España, Reino Unido, Portugal, Polonia; Brasil, México, Chile, Argentina, EE. UU.) y es una de las mayores entidades por clientes y activos, con foco en digitalización y sostenibilidad.

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