En España, el Gobierno establece 14 días de fiesta en todo el territorio, de los cuales 12 son feriados de carácter nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. Sin embargo, existen otras festividades en el calendario en los que se recuerdan acontecimientos importantes.

En el viernes, 11 de septiembre de 2026 , los ciudadanos de España conmemoran El Día Nacional de Cataluña, considerado feriado regional, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

Día Mundial de los Océanos (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el viernes 11 de septiembre?

Cada 11 de septiembre Cataluña celebra la Diada, conmemorando la rendición de Barcelona en la guerra de Sucesión de 1714 ante las tropas del duque de Berwick. Este conflicto se extendió por 14 meses y culminó con la derrota que trajo consigo la eliminación de las instituciones catalanas, marcando un hito en la historia de la región.A pesar de que esta efeméride no fue celebrada de forma destacada durante casi dos siglos, en 1886 un grupo católico organizó una misa en la Parroquia de Santa María del Mar en recuerdo a los caídos en la batalla. Posteriormente, se instaló una estatua en honor a Rafael Casanova durante la Exposición Universal de 1888, transformando este monumento en el centro de las celebraciones de la Diada.Tras ser prohibida durante la dictadura de Franco, la Diada fue recuperada con la llegada de la democracia en España. Se acordó que esta celebración se mantendría el 11 de septiembre debido a su carga histórica y simbólica. En esta fecha, es habitual que se realicen ofrendas florales a Rafael Casanova y que personas se reúnan para honrar a los caídos en la batalla de 1714, con crecientes manifestaciones de carácter independentista en años recientes.

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

¿Cómo celebrar el Día Nacional de Cataluña?

La Diada de Cataluña, que se celebra cada 11 de septiembre, es una jornada de recuerdo y conmemoración. Para celebrar esta festividad, se realizan ofrendas florales al monumento de Rafael Casanova y a su tumba en Sant Boi de Llobregat, creando un ambiente de homenaje a los héroes caídos en la guerra de la Sucesión. Además, cientos de personas se agrupan junto a la iglesia de Santa María del Mar para honrar a quienes perdieron la vida en la batalla de 1714.

En años recientes, la celebración ha evolucionado, incluyendo manifestaciones de carácter independentista que reflejan el sentimiento nacionalista en Cataluña. Estas actividades se han convertido en parte integral de la Diada, donde los ciudadanos expresan su deseo de autonomía y reconocimiento, haciendo de cada 11 de septiembre una fecha llena de significados históricos y sociales.

Contenido generado por inteligencia artificial.