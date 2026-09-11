Este viernes, 11 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 25,2 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 144.025. Esta cifra refleja una variación del 1% en comparación con el día pasado.

La cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA encadenó un comienzo débil, una breve recuperación a mitad de periodo y luego una racha prolongada de caídas antes de un leve repunte final, dejando un balance claramente bajista en los últimos 10 días.

Fuente: narrativas-es

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 10.21%, mientras que su volatilidad anual es de 28.63%. Dado que 10.21% es menor que 28.63%, podemos concluir que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año, evidenciando menos variaciones en comparación con el periodo anual.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,4 euros el y un mínimo de 17,34 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, sin considerar los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 10.05B, lo que representa el fondo de inversión disponible.

La historia de BBVA

BBVA es un grupo bancario español del Ibex 35 con sede social en Bilbao y sede operativa en la Ciudad BBVA (Madrid). Se dedica a los servicios financieros, con foco en banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión (CIB), gestión de activos y seguros mediante alianzas.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y soluciones de pago, con fuerte apuesta por la banca digital. Opera principalmente en España, México (su mayor contribución), Turquía y varios países de Sudamérica; surge de la fusión BBV-Argentaria (1999) y cotiza como BBVA en las bolsas españolas.

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