En la apertura de mercados de este viernes, 11 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 13,32 euros y registran un volumen de 172486 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,68% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró un comportamiento mixto: inició con avances, encadenó una racha de descensos a mitad del período y cerró con recuperación, dejando un balance global equilibrado.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se ha situado en un 10.47%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 24.39%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones registradas durante el último año. La comparación sugiere que, aunque la volatilidad semanal puede mostrar cierta inestabilidad en el momento presente, en un contexto más amplio, CaixaBank ha mantenido un rendimiento más consistente.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,52 euros el y un mínimo de 9,48 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que refleja la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 5.79B, que representa el fondo de inversión disponible.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia (España). Se dedica a la banca y servicios financieros, ofreciendo cuentas, préstamos, tarjetas, inversión, seguros y planes de pensiones para particulares y empresas.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa, gestión de activos (CaixaBank AM) y seguros (VidaCaixa). Es uno de los mayores bancos por activos en España tras integrar Bankia en 2021, con amplia red de oficinas y fuertes canales digitales como CaixaBankNow.

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