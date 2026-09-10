Como viajar por Marte: el tren a vapor que recorre paisajes montañosos y funciona desde 1875

Para quien busca una experiencia única que combina historia, naturaleza extrema y un viaje en el tiempo, la provincia española de Huelva ofrece un recorrido en el tren de vapor más antiguo de España en funcionamiento.

Justamente, desde hace 150 años que la locomotora “La 14” recorre paisajes sacados de Marte y que pertenecen al Parque Minero de Riotinto, el cual es un gran atractivo de Andalucía.

Como viajar por Marte: el tren a vapor que recorre paisajes montañosos y funciona desde 1875 Parque Minero Riontinto

Cómo es este ferrocarril de 150 años

Este ferrocarril turístico fue edificado en 1875 y no constituye una simple réplica contemporánea, sino que se trata de una auténtica máquina restaurada con un profundo respeto por el patrimonio industrial.

Los vagones de madera, reconstruidos de acuerdo a planos del siglo XIX, transportan a los pasajeros a lo largo de antiguas vías que en su momento fueron utilizadas para trasladar minerales desde las minas hasta el puerto de Huelva.

El silbido del tren y el humo del carbón generan una atmósfera inolvidable, mientras se contemplan montañas y tierras rojas que evocan el planeta rojo.

Como viajar por Marte: el tren a vapor que recorre paisajes montañosos y funciona desde 1875 Parque Minero Riontinto

Paisajes similares a Marte en Huelva a bordo de un tren histórico

Los alrededores de Riotinto se destacan por su coloración rojiza y relieve accidentado, consecuencia de siglos de actividad minera. Por tal motivo, numerosos visitantes describen el trayecto como “viajar por Marte”.

El tren abarca aproximadamente 10 kilómetros de ida y vuelta en su versión histórica a vapor, lo que proporciona la oportunidad de disfrutar de estos escenarios singulares desde una perspectiva privilegiada.

El Parque Minero de Riotinto es considerado el primer destino turístico industrial de España. Más allá del tren, la visita permite sumergirse en siglos de historia minera a través de varios puntos clave:

Museo Minero: recorre la historia milenaria de la minería en la zona. La visita tiene una duración aproximada de una hora.

Corta Atalaya: una impresionante mina a cielo abierto de dimensiones colosales. La visita guiada combina explicaciones geológicas e históricas.

Mina Peña de Hierro: incluye un centro de interpretación y una galería que finaliza en un mirador espectacular sobre la corta.

Casa 21: la antigua residencia de los directivos británicos, conservada con mobiliario original y estilo victoriano, que permite conocer la vida cotidiana de la época.

Además, el parque ofrece experiencias tales como “Marte en la Tierra”, que permite recorrer parajes que parecen del planeta rojo, así como Riotinto Experience, un emocionante recorrido 4x4 por las minas.