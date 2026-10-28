La exministra de Empleo y Seguridad Social del PP y actual presidenta de la Fundación CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), Fátima Báñez, permanece sin ser localizada tras el accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda, Toledo. La patronal confirmó que viajaba en uno de los dos trenes implicados y comunicó que estaba pendiente de recibir noticias sobre ella.

Báñez se dirigía a Sevilla para participar en la V Edición del Día de la Empresa Andaluza , un encuentro organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Por el momento, no se ha informado de su estado.

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. Fuente: EFE EFE/ Ismael Herrero

La CEOE confirmó que Fátima Báñez viajaba en uno de los trenes

“Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo”, publicó la organización empresarial en su cuenta de X.

La patronal también expresó su consternación por el siniestro y trasladó sus condolencias a las familias de las víctimas y su apoyo a los afectados.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, confirmó que tenía constancia de que la exministra se encontraba entre las personas que viajaban hacia la ciudad, aunque pidió prudencia ante la falta de información sobre su situación.

“Es pronto todavía para sacar ningún tipo de conclusión”, manifestó. En ese sentido, señaló que Báñez podría estar herida, no haber conseguido comunicarse o haber perdido el teléfono móvil.

Un choque entre dos trenes de alta velocidad en Urda

Según el balance provisional recogido por EFE, al menos 30 personas han fallecido y otras 50 han resultado heridas de gravedad en el accidente, ocurrido a las 8:54 horas. Las causas permanecen bajo investigación.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible citadas por la agencia, un AVE con 378 pasajeros registrados, que circulaba hacia Sevilla, colisionó con un tren de Iryo en el que viajaban 174 personas y que, al parecer, se encontraba detenido en la vía.

El impacto provocó el descarrilamiento de dos vagones del Iryo y su caída por un terraplén. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió de que el número de víctimas podría aumentar, ya que los equipos de emergencia todavía no habían podido acceder a todos los coches.

Los hospitales de Toledo, Ciudad Real y Alcázar de San Juan comenzaron a recibir heridos y suspendieron las operaciones no urgentes para atender a los afectados. Además, el pabellón polideportivo de Urda fue habilitado como punto de primera asistencia.

Suspendida la circulación entre Madrid y el sur

Accidente de tren en Toledo Redes sociales (X)

El accidente obligó a suspender la circulación de alta velocidad entre Madrid y el Corredor Sur hasta nuevo aviso. Adif pidió a los pasajeros con billetes para esos trayectos que no acudieran a las estaciones.

En Santa Justa y Atocha se habilitaron espacios de atención para los familiares de los viajeros. Renfe e Iryo también activaron sus dispositivos de asistencia a las víctimas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha declaró el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencia y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras continuaban las labores de rescate.