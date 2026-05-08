Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con sorpresas que nos tambalean. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, viernes 8 de mayo? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Te complace que alguien cercano alcance un objetivo o progrese en el ámbito profesional. Hazle saber tu apoyo poniendo en práctica tus habilidades sociales; te favorecerá en la imagen que proyectas y en la buena impresión que puedan tener de ti. Deja claro que eres una persona de confianza. Capricornio, hoy te alegrará el logro de alguien cercano en el trabajo y sabrás reconocerlo. Ese gesto sincero te abrirá puertas y mejorará cómo te ven. Usa tus habilidades sociales para demostrar tu apoyo y que eres de fiar. Tu actitud reforzará tu imagen y te acercará a nuevas oportunidades. Capricornio, hoy el amor avanza sereno; una charla honesta fortalece vínculos. Evita rigidez y expresa pequeños gestos de cariño. Tu mejor compatibilidad es con Tauro: ambos valoran estabilidad y lealtad. Juntos construyen confianza y proyectos duraderos. Capricornio es disciplinado, ambicioso y muy responsable. Prefiere la planificación, el trabajo constante y los resultados tangibles. Puede parecer reservado, pero es leal y confiable. Valora la estabilidad, la paciencia y los logros a largo plazo. Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Felicita con sinceridad el logro laboral de esa persona cercana. Muestra tu apoyo con gestos concretos y tu mejor trato social. Cumple lo que prometas hoy para reforzar tu imagen de confianza, Capricornio.