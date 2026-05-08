Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que depara a tu signo del zodíaco hoy, viernes 8 de mayo? A continuación, descubre la predicción de tu horóscopo para saber qué depara el destino a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional. Por lo general no exageras al expresarte, pero hoy será crucial que midas tus palabras más de lo habitual. Te juegas bastante: hay algo que te conviene preservar, sobre todo en asuntos que implican a personas influyentes. Aries, en el trabajo mide cada palabra: hoy la prudencia será tu mejor aliada. Hay mucho en juego y alguien con poder observa de cerca. Evita prometer de más o corregir en público; prioriza la discreción y el respeto. Así protegerás tu posición y un proyecto clave. Hoy, Aries, tu magnetismo sube; si escuchas más y actúas con calma, el amor puede traer una grata sorpresa. Eres muy compatible con Leo: fuego con fuego, pasión clara y apoyo mutuo que respeta tu independencia. Aries es enérgico, directo y valiente; le encanta iniciar proyectos y liderar con entusiasmo. Confía en su intuición y avanza sin miedo ante los retos. También puede ser impaciente y algo impulsivo, pero su honestidad y pasión inspiran a otros. Es competitivo, leal y rara vez se rinde. Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Aries. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Mide tus palabras y evita prometer más de lo que puedes cumplir. Verifica datos antes de opinar y mantén discreción ante personas con poder. Prioriza la diplomacia sobre el impulso y deja constancia de los acuerdos.