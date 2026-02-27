Las condiciones laborales en las Fuerzas Armadas vuelven al centro del debate público. En los últimos años, el incremento del coste de vida, especialmente en vivienda y alimentación, ha tensionado el poder adquisitivo de amplios sectores de trabajadores públicos. El ámbito militar no es ajeno a esa realidad. Un reciente informe del Observatorio de la Vida Militar (OVM) ha encendido las alarmas al señalar que existen soldados que no pueden vivir con dignidad con el salario que perciben, especialmente en los empleos más bajos de tropa y marinería. El organismo, dependiente de las Cortes Generales, analiza periódicamente la situación profesional y social del personal militar y sus conclusiones apuntan a una pérdida sostenida de capacidad económica. El informe del OVM subraya que las retribuciones de la escala de tropa y marinería resultan insuficientes en determinados destinos, especialmente en grandes ciudades donde el precio del alquiler ha escalado con fuerza. Algunos militares jóvenes tienen serias dificultades para afrontar gastos básicos con su sueldo mensual. Las retribuciones del personal militar están reguladas por normativa estatal y dependen del empleo, los complementos específicos y el destino. En términos generales, el salario base de un soldado profesional se sitúa en cifras cercanas al salario mínimo interprofesional cuando no se incluyen determinados complementos variables. El problema, según el Observatorio, no es solo el importe nominal, sino la erosión causada por la inflación y el aumento del coste de la vivienda. El informe también apunta que la falta de vivienda militar suficiente obliga a muchos efectivos a recurrir al mercado libre, donde los precios en ciudades como Madrid, Sevilla o Valencia superan con creces la capacidad de ahorro de los militares de menor rango. El contexto económico no ayuda. El Instituto Nacional de Estadística ha reflejado en los últimos años incrementos significativos en el índice de precios de consumo. La inflación acumulada ha afectado especialmente a bienes esenciales como alimentación y energía, lo que reduce la capacidad real de los salarios públicos si no se actualizan al mismo ritmo. En el caso de las Fuerzas Armadas, las asociaciones profesionales llevan tiempo reclamando una revisión estructural de las retribuciones. Algunas de ellas han advertido de que la brecha entre los salarios militares y los de otros cuerpos de seguridad del Estado se ha ampliado con el tiempo. El Ministerio de Defensa, por su parte, ha reconocido en distintas comparecencias parlamentarias la necesidad de mejorar las condiciones económicas del personal. En el portal oficial del departamento se recogen iniciativas relacionadas con mejoras salariales y revisión de complementos. Sin embargo, el Observatorio insiste en que las medidas adoptadas hasta ahora no compensan plenamente la pérdida de poder adquisitivo acumulada. El impacto no es únicamente económico. El informe alerta de que la precariedad relativa en algunos escalones de la tropa puede afectar a la motivación, la retención de talento y la estabilidad profesional dentro de las Fuerzas Armadas. El sistema actual de compromiso temporal en la escala de tropa y marinería implica que muchos soldados no consolidan una carrera permanente, lo que añade incertidumbre a una situación ya ajustada en términos salariales. El régimen jurídico del personal militar se encuentra regulado en la Ley 39/2007 de la carrera militar. Además, el Observatorio señala que la dignidad profesional no puede desligarse de unas condiciones materiales adecuadas. Cuando el salario apenas cubre gastos esenciales, se resiente la percepción de reconocimiento institucional. La cuestión ha comenzado a trasladarse al debate político, donde distintos grupos parlamentarios han planteado propuestas de mejora retributiva y revisión del modelo de carrera. La evolución de los próximos presupuestos será determinante para saber si se produce un ajuste significativo. La advertencia del OVM coloca el foco en una realidad que rara vez ocupa titulares. Detrás de las cifras presupuestarias y de los despliegues operativos hay miles de militares cuya estabilidad económica depende de decisiones políticas concretas. La discusión ya no gira solo en torno a equipamiento o estrategia, sino a la capacidad de garantizar que quienes sirven en las Fuerzas Armadas puedan sostener su vida cotidiana con el salario que perciben.