Viajar a los Estados Unidos implica, en la mayoría de los casos, cumplir con un requisito básico: presentar un pasaporte válido. Sin embargo, el propio sistema migratorio estadounidense contempla algunas situaciones puntuales en las que este documento no es necesario en su formato tradicional. La clave está en el detalle. No se trata de una apertura general ni de un beneficio extendido a cualquier ciudadano, sino de excepciones muy concretas vinculadas a acuerdos regionales y a sistemas de identificación reforzada. En ese marco, surge la duda: ¿quiénes pueden realmente ingresar a EE.UU. sin pasaporte? El ejemplo más concreto es el de los ciudadanos de Canadá. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés), en determinados cruces terrestres o marítimos pueden ingresar utilizando documentos alternativos al pasaporte, como licencias de conducir mejoradas o tarjetas de programas de viajero confiable. Estos documentos, conocidos como Enhanced Driver’s License (EDL) o credenciales de programas como NEXUS, están diseñados específicamente para cumplir con los requisitos del sistema de control fronterizo estadounidense. Incorporan tecnología de seguridad y verificación de identidad, lo que permite su uso como alternativa en ciertos contextos. Sin embargo, esta excepción tiene límites claros: cuando el ingreso se realiza por vía aérea, el pasaporte sigue siendo obligatorio incluso para ciudadanos canadienses. El marco legal que regula estas excepciones es la llamada Western Hemisphere Travel Initiative (WHTI), que establece qué documentos son aceptados para ingresar a Estados Unidos desde países cercanos. Además del pasaporte, esta normativa contempla otras opciones en casos específicos, como tarjetas de viajero confiable (NEXUS, SENTRI, FAST) o documentos reforzados emitidos por gobiernos locales. Incluso en algunos escenarios muy acotados (por ejemplo, menores de edad en viajes grupales o ciudadanos en contextos fronterizos) pueden aceptarse combinaciones de documentos que acrediten identidad y ciudadanía, aunque no sustituyen completamente al pasaporte en la mayoría de los casos. A diferencia de regiones como la Unión Europea o acuerdos como el Mercosur, los Estados Unidos no permite el ingreso generalizado con documentos nacionales de identidad. Su sistema migratorio se basa en estándares internacionales de identificación, lo que convierte al pasaporte, o a sus equivalentes reforzados, en el eje del control. De hecho, incluso en los cruces donde se aceptan alternativas, las autoridades exigen documentos que acrediten tanto identidad como ciudadanía bajo criterios específicos de seguridad. No se trata de un DNI común, sino de credenciales diseñadas para uso fronterizo. La conclusión es clara: las excepciones existen, pero no cambian la regla general. No hay hoy un escenario en el que un viajero promedio pueda ingresar a Estados Unidos únicamente con su documento nacional de identidad. Las opciones sin pasaporte tradicional están limitadas a contextos muy específicos y no son extrapolables a la mayoría de los países.