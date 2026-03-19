El acceso al territorio español no depende únicamente de contar con documentación válida. Las autoridades pueden exigir la acreditación de medios económicos suficientes para toda la estancia. Este requisito está regulado por la normativa de extranjería y el Código de fronteras Schengen, que habilita a denegar el ingreso si no se cumplen las condiciones exigidas. La legislación española establece que los viajeros deben demostrar solvencia económica proporcional a su estancia, con un mínimo obligatorio que se aplica en todos los casos. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) bruto en España para marzo de 2026 está fijado en 1221 euros mensuales en 14 pagas (o 1424,50 euros en 12 pagas), lo que suma un total de 17.094 euros brutos anuales. Este valor funciona como referencia para determinar el dinero mínimo exigido a los viajeros. Según la Orden PRE/1282/2007, que regula los medios económicos de entrada, los extranjeros deben acreditar una cantidad equivalente al 10% del SMI bruto por cada día de estancia, además de un mínimo que equivale al 90% del SMI, independientemente del tiempo de permanencia. La acreditación de estos fondos debe realizarse mediante documentación válida: efectivo, tarjetas de crédito acompañadas de extractos bancarios o comprobantes oficiales que demuestren la disponibilidad de dinero. Las autoridades fronterizas pueden denegar la entrada de forma inmediata a quienes no acrediten los medios económicos exigidos, aunque dispongan de pasaporte vigente o visado válido. La normativa establece que la falta de solvencia suficiente constituye motivo directo de rechazo en frontera. En algunos casos excepcionales, los agentes pueden autorizar el ingreso reduciendo el tiempo de estancia en función del dinero disponible. Sin embargo, esta medida depende del criterio del control migratorio y no es automática. El endurecimiento de estas condiciones responde a una política común dentro del espacio Schengen, que exige a los viajeros demostrar capacidad económica para sostener su estancia. De este modo, Europa refuerza un modelo en el que no alcanza con tener el pasaporte en regla, también resulta imprescindible acreditar solvencia financiera antes de cruzar la frontera.