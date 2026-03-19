Viajar a los Estados Unidos sigue siendo uno de los planes más habituales entre los ciudadanos europeos. La posibilidad de ingresar sin visado mediante el ESTA ha simplificado los trámites durante años, aunque también ha generado confusión sobre qué documentos son realmente válidos. En este escenario, las autoridades estadounidenses han reforzado los requisitos de entrada y han dejado claro que no basta con contar con la autorización aprobada. Existen situaciones concretas en las que los ciudadanos españoles pueden ver denegado el acceso al país, incluso teniendo el ESTA en regla. El problema no está en la nacionalidad, sino en el tipo de documento. Los ciudadanos con pasaporte español provisional o de emergencia no pueden entrar a los Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visado, aunque tengan el ESTA aprobado. El propio Ministerio de Asuntos Exteriores de España advierte que estos documentos no cumplen con los requisitos exigidos para viajar sin visado, ya que carecen de las características técnicas necesarias. El Programa de Exención de Visado (VWP) permite a los ciudadanos españoles viajar por turismo o negocios durante un máximo de 90 días, pero exige una condición clave: presentar un pasaporte biométrico o electrónico (e-passport) válido. Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, estos pasaportes deben incluir un chip electrónico con los datos del titular, lo que permite verificar su identidad en los controles fronterizos. Los documentos provisionales no cuentan con este sistema, por lo que quedan automáticamente excluidos. Además, contar con un ESTA aprobado no garantiza la entrada al país. Las autoridades migratorias dejan claro que la autorización solo permite viajar hasta el punto de control, donde un agente decide si se autoriza o no el ingreso. Antes de viajar, los ciudadanos españoles deben comprobar que cumplen todos los requisitos para entrar a Estados Unidos, ya que cualquier error puede derivar en la denegación del embarque o la entrada. Entre los puntos clave, destacan disponer de un pasaporte biométrico en vigor, verificar que el documento esté en buen estado y confirmar que el ESTA sigue vigente. También es fundamental respetar el límite de estancia permitido y no haber incurrido en situaciones que invaliden la autorización. El error más habitual es asumir que cualquier pasaporte válido sirve para viajar. Sin embargo, cuando se trata de la entrada a Estados Unidos, el tipo de documento es determinante. Un pasaporte provisional puede parecer suficiente, pero en la práctica supone quedarse fuera incluso antes de llegar al control migratorio.