Si tienes uno de estos apellidos, conseguir la ciudadanía canadiense será más fácil. Fuente: Unsplash.

Muchos españoles quieren tener la experiencia de vivir en otro país para obtener experiencia laboral o vivir otra cultura. Si bien dentro de Europa hay muchas experiencias, hay quienes prefieren salir de la frontera comunitaria y conocer nuevos lugares.

Entre las diferentes opciones que se encuentran, Canadá se destaca por ser un país con una excelente calidad de vida y diversidad cultural. Por ese motivo, son muchas las personas que buscan aplicar a una visa para vivir en este país de América del Norte.

Por qué aplicar a la ciudadanía canadiense

Canadá ofrece una gran calidad de vida (Fuente: Shutterstock)

La ciudadanía canadiense significa respetar las regulaciones del país mientras se atienden las responsabilidades como miembros de la sociedad. Esto no solo se trata de los beneficios que conlleva obtenerla, sino también de asumir todas las obligaciones que esta impone .

Además, ser nacional de Canadá es un símbolo de pertenencia e integración en la comunidad. A través de la ciudadanía, los individuos se convierten en miembros con plenos derechos, capaces de contribuir activamente al desarrollo y construcción de la nación.

Requisitos para acceder a la ciudadanía canadiense

Se le concede la nacionalidad a aquellas que puedan cumplir con los requisitos especificados en la Ley de Ciudadanía de Canadá. Estos incluyen:

Ser descendiente de un padre o madre canadiense.

Tener al menos un progenitor canadiense si se nació fuera de Canadá.

Haber vivido en Canadá durante un tiempo establecido.

Demostrar conocimiento de los valores, derechos y responsabilidades canadienses.

Cumplir con los requisitos de edad y habilidades lingüísticas.

Es importante destacar que solo la primera generación nacida fuera de Canadá de padres canadienses es elegible para la ciudadanía automáticamente. Además, en situaciones donde los padres hayan fallecido, es necesario presentar un certificado que confirme que al menos uno de ellos era canadiense al momento del nacimiento del solicitante.

Hay apellidos que pueden ayudar a conseguir la ciudadanía canadiense (Fuente: Unsplash)

Cuáles son los apellidos que facilitan la ciudadanía canadiense

Existen 20 apellidos que, si bien son comunes, pueden ayudar a agilizar el trámite para la obtención de la ciudadanía canadiense . Estos son:

Anderson

Brown

Campbell

Cote

Gagnon

Gauthier

Johnson

Jones

Leblanc

Lee

MacDonald

Martin

Miller

Roy

Smith

Taylor

Thompson

Tremblay

Williams

Wilson

Cómo se puede conseguir la ciudadanía canadiense

Primero, se debe presentar una solicitud en el sitio web del Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) para determinar la elegibilidad para la ciudadanía. El formulario requerirá que se envíen ciertos documentos:

Certificado de nacimiento, tarjeta de ciudadanía canadiense o el certificado de ciudadanía de padre y/o madre.

Certificado de nacimiento y prueba de identidad.

Si el IRCC aprueba la solicitud, enviarán un recibo de pago que se deberá cumplir para proceder con el trámite. El tiempo estimado para completar todo el trámite es de aproximadamente 17 meses desde el momento de la solicitud.