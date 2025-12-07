El pasaporte español, entre los más “poderosos” del mundo: en qué se diferencia del resto de los países. Fuente: Shutterstock.

Tanto si se viaja por placer, por negocios o para buscar nuevas oportunidades, el pasaporte es la llave que abre las puertas de otros países. Este documento expedido por el gobierno de cada país es expedido a todo ciudadano, ya sea por nacionalidad de nacimiento o adquirida por derecho de familia.

Muchos países les exigen a las personas extranjeras un visado para poder ingresar, sea cual sea el motivo. Sin esto, serán expulsados en la entrada de migraciones del aeropuerto, puerto o puesto fronterizo. Sin embargo, debido a convenios entre naciones, algunos pasaportes son lo único que se necesita para cruzar una frontera.

Uno de los pasaportes que no suelen tener ese tipo de inconvenientes es el español. Debido a la gran cantidad de países en los que se puede ingresar sin visa, este documento es considerado como uno de los más “poderosos” del mundo.

Por qué se considera que el pasaporte español es “poderoso”

La consultora británica Henley & Partners, la cual ofrece servicios para residencia y ciudadanía en el mundo entero, realiza un relevamiento anual sobre pasaportes. Para eso, analizan los de 199 países y los cotejan con 227 posibles destinos de viaje . Gracias a recibir “datos exclusivos de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional (IATA)”, están atentos a las diferentes actualizaciones en las políticas de visados.

El ranking otorga un punto por cada país al cual el pasaporte sirve para ingresar sin visa o que puede obtenerla visa a la llegada, con permiso de visitante o mediante una autorización de viaje (ETA). También tiene en cuenta diferentes factores, como que el titular del pasaporte tenga “todas las inoculaciones o vacunas necesarias”, que “la estancia sea de entre tres días y varios meses” y que “la entrada sea con fines turísticos o de negocios”.

El pasaporte de España ocupa en diciembre de 2025 el segundo puesto del Henley Passport Index, una de las clasificaciones más utilizadas a nivel mundial para medir la libertad de viaje. El documento español permite ingresar sin visado previo a 193 destinos, lo que lo sitúa entre los pasaportes más poderosos del mundo y lo mantiene en posiciones de liderazgo junto a otros países europeos.

En el primer puesto del ranking se encuentran Singapur y Japón, cuyos pasaportes permiten viajar a 194 destinos sin visado, encabezando la clasificación global. España comparte el segundo lugar con Alemania, Italia, Francia y Países Bajos, todos con 193 destinos accesibles. Inmediatamente después aparecen países como Finlandia, Suecia, Corea del Sur y Austria, con 192 destinos, manteniéndose también dentro del grupo de mayor movilidad internacional.

En el extremo opuesto del índice continúan apareciendo los países con menor libertad de viaje. Afganistán se sitúa nuevamente en la última posición, con acceso sin visado a apenas 28 destinos. Le siguen Siria (29), Irak (31) y Pakistán (34). Dentro de Europa, el pasaporte con menor puntuación sigue siendo el de Kosovo, mientras que Albania mejora su posición con acceso a más de 120 destinos, impulsada por acuerdos recientes con la Unión Europea.

El pasaporte con mejor relación calidad-precio

Además de la cantidad de países a los que se puede ingresar sin visa, el pasaporte español destaca por su precio (Fuente: Shutterstock)

El ranking de ParkSleepFly, publicado en 2022, también ubica al pasaporte español en el cuarto lugar, aunque utiliza criterios distintos. Esta plataforma especializada en paquetes de viaje que combinan alojamiento y estacionamiento en aeropuertos tiene en cuenta el valor monetario del pasaporte, es decir, su costo, junto con otros factores similares al índice de Henley & Partners.

Según este sitio web, el pasaporte más valioso del mundo sería el de Emiratos Árabes Unidos, que permite ingresar sin visado a 110 países, aunque en 52 países se requerirá un visado a la llegada, y en 36 países se deberá obtener el visado antes del vuelo. Sin embargo, lo que realmente destaca en este pasaporte es su precio: sólo 12,31 euros al cambio. Considerando todos estos factores, este pasaporte alcanza la máxima puntuación: 10 puntos.

En segundo lugar se encuentra Suecia, con una puntuación de movilidad de 158 puntos, un costo de obtención de 38,39 euros y una puntuación global de 8,94. El tercer puesto lo ocupa Corea del Sur, con una puntuación global de 7,98. España obtiene una puntuación de 157; en cuanto al precio, el pasaporte español tiene un valor de 30 euros lo cual le otorga una puntuación de 7,87.

Por detrás de España se encuentran Luxemburgo, Hungría y Eslovaquia. Coincidiendo con Henley & Partners, ParkSleepFly sitúa a Afganistán como el último país de la lista, seguido por Siria, Irak, Somalia y Pakistán.