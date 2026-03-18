Uno de los puntos más importantes de cara a un viaje internacional es verificar la vigencia del pasaporte. No cumplir con los requisitos puede generar inconvenientes en el aeropuerto y hasta impedir el ingreso o la salida del país. La validez del pasaporte no solo implica que esté vigente. Muchos países exigen un margen mínimo de meses antes de su vencimiento, lo que puede sorprender a quienes no revisan este detalle con anticipación. La falta de cumplimiento puede traducirse en demoras, cancelaciones de vuelos o incluso la imposibilidad de viajar, como es el caso de España. Por eso, conocer las reglas es clave para evitar problemas y gastos inesperados. Uno de los requisitos para ingresar o salir de España es que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses, según confirma el Ministerio de Exteriores. Esto implica que el documento debe cubrir toda la estancia y mantener ese margen adicional antes de caducar. Muchos países aplican esta regla para permitir extensiones de visado o evitar que el viajero quede en situación irregular durante su permanencia. En otros destinos, alcanza con que el pasaporte esté vigente durante el viaje. Sin embargo, no verificar este punto puede generar complicaciones en el embarque o en el control migratorio. La exigencia de seis meses de vigencia es una de las más extendidas. Entre los países y regiones que aplican esta condición se encuentran: Este requisito busca garantizar que el pasaporte no expire durante la estancia. Además, facilita posibles extensiones de visado o cambios en el itinerario del viajero. España exige cumplir con varias condiciones para autorizar la entrada de ciudadanos de terceros Estados. Estos requisitos están alineados con el Código de fronteras Schengen. Entre los principales puntos a tener en cuenta: En 2025, se exige un mínimo de 118 euros por persona y día, con un piso de 1065 euros, independientemente de la duración de la estancia. Si el pasaporte no cumple con los meses mínimos de vigencia, el viajero puede enfrentar múltiples inconvenientes. Desde la negativa de embarque hasta la imposibilidad de ingresar al país de destino. Por eso, anticiparse es fundamental. Revisar la fecha de caducidad y los requisitos específicos de cada país permite evitar contratiempos y viajar con tranquilidad.