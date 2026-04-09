La Dirección General de Tránsito (DGT) de España ha implementado diversas regulaciones con el objetivo de optimizar la seguridad vial en las carreteras del país. En este contexto, una nueva disposición podría establecer la prohibición definitiva de los adelantamientos. Aunque no se ha fijado una fecha concreta, se anticipa que durante el presente año, la DGT emitirá un Real Decreto del Gobierno que promoverá la normativa. Asimismo, se encuentra en preparación otra restricción relacionada con el uso del carril izquierdo. No obstante, es necesario aclarar que se trata de un nuevo punto para el artículo 31 del Reglamento General de Circulación, con el que se impulsará “una nueva forma de circular en autopistas y autovías, cuando el hielo o la nieve compliquen la circulación”. En la revista oficial del organismo, Tráfico y Seguridad Vial, se menciona la próxima normativa que prohibirá que un conductor se adelante a otro en las rutas. De esta manera, los autos no podrán adelantar a otro por la izquierda en casos de mal tiempo, aunque no en cualquier situación o de forma general. La idea es prohibir esta maniobra en temporales de frío o nieve. Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, justificó esta decisión en diálogo con los medios al contar que “cuando hay mal tiempo en las carreteras es previsible que se bloqueen todos los carriles”. Por tal motivo, ese inconveniente dificulta el trabajo de las máquinas quitanieves para limpiar la vía pública. “Con esta modificación pretendemos facilitar el trabajo de los servicios de mantenimiento de la vía y que las condiciones para circular sigan siendo óptimas a pesar de las malas condiciones meteorológicas”, señaló. De acuerdo al organismo, la norma obligará a “los vehículos a mantenerse en el carril de la derecha”, por lo que seguirán las restricciones establecidas para los niveles de la nieve. A raíz de esto, buscan que “el carril izquierdo pueda quedar libre para la circulación de vehículos de emergencia y quitanieves”. En relación a los adelantamientos, se abordará en el Reglamento General de Circulación el procedimiento para sobrepasar vehículos detenidos con baliza. Previamente, se requería una precaución extrema y la adaptación de la velocidad al tráfico. Sin embargo, se introducen nuevas obligaciones específicas: