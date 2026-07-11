En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este sábado, 11 de julio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.075,92 euros, cifra que refleja una variación del 1,11% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha experimentado una estabilidad.

Esto sugiere que el Ethereum se está valorizando frente a períodos anteriores, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, Ethereum registró un avance del 0.97%, sugiriendo un repunte moderado; sin embargo, en el último año su variación ha sido del -53.37%, lo que refleja una fuerte corrección. Para un inversor con posición a 12 meses, la rentabilidad habría sido claramente negativa, mientras que el alza semanal solo indica una recuperación puntual, evidenciando la elevada volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum es del 26.18 %, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual de 55.09 %, sugiriendo que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.