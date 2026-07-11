En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este sábado, 11 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 281,77 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,48% en comparación con el día de ayer.

Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esta alza sugiere un renovado interés en el activo y posibles factores que están impulsando su valor hacia arriba.

La cotización de Bitcoin Cash muestra un leve repunte reciente, con un cambio semanal del 1.89%, pero en el último año acumula una variación del -54.59%, lo que indica una evolución claramente bajista y una rentabilidad negativa para posiciones mantenidas a largo plazo; en conjunto, apunta a un breve impulso de corto plazo frente a un deterioro pronunciado en el periodo anual.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 27.80%, es menor que la volatilidad anual del 55.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.