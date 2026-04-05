Viajar a Estados Unidos continúa siendo una de las actividades más comunes entre los ciudadanos españoles, ya sea por motivos turísticos, laborales o visitas familiares. En la mayoría de los casos, el procedimiento resulta sencillo gracias al Programa de Exención de Visado y a la autorización electrónica ESTA, que permiten estancias breves sin la necesidad de gestionar un visado convencional. No obstante, no todos los documentos de viaje emitidos en España son válidos para ingresar al territorio estadounidense. Existe un pasaporte español específico que, a pesar de ser oficial y aceptado en otros países, no permite el ingreso a Estados Unidos: se trata del pasaporte provisional, un aspecto que puede comprometer un viaje si no se considera con antelación. Las autoridades estadounidenses son claras respecto a los requisitos documentales. Para acceder al país bajo el Visa Waiver Program, los viajeros deben presentar un pasaporte electrónico o biométrico, es decir, un documento que incorpore un chip con datos biométricos del titular. Esta condición es obligatoria y no admite excepciones. El pasaporte provisional español no cumple este requisito técnico. Al no incorporar chip biométrico, no es aceptado para viajar a Estados Unidos, ni siquiera si el viajero cuenta con una autorización ESTA aprobada. Así lo establece la normativa del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado de EE. UU. En la práctica, esto implica que las aerolíneas pueden denegar el embarque antes incluso de que el pasajero llegue a un control migratorio estadounidense. El pasaporte provisional es un documento que España emite en situaciones excepcionales, generalmente cuando una persona ha perdido su pasaporte, lo ha sufrido un robo o necesita viajar de forma urgente sin posibilidad de tramitar un pasaporte ordinario. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, este pasaporte tiene validez limitada y está pensado para resolver incidencias puntuales, no para cumplir con estándares tecnológicos avanzados. Precisamente por eso, no incorpora chip biométrico, un elemento clave para los sistemas de control migratorio de Estados Unidos. Estados Unidos exige pasaportes que cumplan los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, que incluyen la capacidad de lectura electrónica y verificación biométrica. El pasaporte provisional queda fuera de ese marco técnico. Es fundamental destacar que la validez del pasaporte debe abarcar toda la duración de la estancia planificada y que el documento no debe presentar daños ni alteraciones, ya que esto podría resultar en una negativa de embarque o entrada. Para viajar desde España a Estados Unidos sin visado, el documento requerido debe ser un pasaporte ordinario electrónico, también denominado pasaporte biométrico. Este es el formato que España emite de manera habitual e incluye un chip con datos personales y biométricos. Con este pasaporte, los ciudadanos españoles pueden solicitar la autorización ESTA y permanecer en Estados Unidos hasta 90 días por motivos de turismo o negocios. España continúa formando parte del Visa Waiver Program, por lo que no existen restricciones generales para los viajeros que cuenten con la documentación adecuada.