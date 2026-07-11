En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este sábado, 11 de julio de 2026 en España es de 1,27 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,7%.

La tendencia del precio del Ripple en relación con el euro ha sido positiva en los últimos tres días.

Esto indica un crecimiento sostenido que sugiere confianza en el valor del Ripple frente al euro.

En la última semana, Ripple ha registrado un descenso del -2.85% y en el último año acumula una caída del -56.22%, evidenciando una trayectoria bajista. Esta evolución implica una rentabilidad negativa especialmente para quienes la han mantenido a largo plazo, mientras que el retroceso semanal, aunque menor, confirma la debilidad reciente de su cotización.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 23.69%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.