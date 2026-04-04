El sector de las tiendas deportivas en España se encuentra ante un cambio significativo: Intersport, una de las cadenas más reconocidas y con mayor presencia en el país, se despide tras un proceso de liquidación judicial. Esta marca, sinónimo de equipamiento deportivo y ropa para aficionados y profesionales durante décadas, se encuentra en proceso de cerrar su operación en el territorio español, lo que afecta a aproximadamente 120 tiendas que formaban parte de su red. Todo comenzó cuando Intersport España entró en concurso de acreedores en marzo de 2025, arrastrando una deuda significativa que oscilaba entre los 14 y más de 30 millones de euros acumulados entre sus sociedades (Intersport CCS, Intersport Retail One e Intersport SL). A pesar de presentar propuestas de convenio con quitas de hasta el 70% de la deuda y plazos de carencia extendidos (cuatro o diez años según la opción), los principales acreedores —bancos como Santander, BBVA y Sabadell, junto a proveedores clave como Nike, Adidas y Puma— no respaldaron ninguna de las alternativas. Ninguna alcanzó el 66% del pasivo necesario para aprobarse antes del plazo límite en septiembre de 2024. Ante este fracaso, el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona, a cargo de la magistrada Berta Pellicer, ordenó la liquidación el 30 de julio de 2025. El objetivo es vender los activos disponibles para que los acreedores puedan recuperar parte de lo adeudado. En la actualidad, la administración concursal (RCD Legal) se encuentra a cargo del proceso, enfocándose en la conservación de empleo y unidades productivas durante la fase de liquidación. De las aproximadamente 120 tiendas de Intersport en España, únicamente 30 eran propias (14 en la península ibérica y 16 en islas), mientras que el resto operaban bajo un régimen de franquicia. A pesar de que muchas de estas tiendas continuaron operando bajo supervisión concursal en un inicio, el proceso resultó en cierres progresivos y liquidación de existencias en diversas regiones, como Galicia, Asturias y otras áreas, con ofertas agresivas que lograron atraer a un considerable número de clientes. Este desenlace representa el adiós definitivo a una histórica enseña en el retail deportivo español. Mientras tanto, su gran rival, Decathlon, se posiciona como principal beneficiario. Justamente, la compañía francesa ultima la adquisición de activos de Intersport CCS, lo cual ya se notificó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a finales de 2025 y está pendiente de aprobación regulatoria. De concretarse, integraría buena parte de esa red de cerca de 120 establecimientos a sus 176 tiendas actuales, reforzando su liderazgo absoluto en capilaridad geográfica y cuota de mercado. Según la información proporcionada en su sitio oficial, Intersport mantiene en operación un total de 22 tiendas distribuidas a lo largo del país: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) frenó este 3 de abril la operación de compra de Intersport España por parte de Decathlon tras una primera evaluación. El organismo regulador detectó riesgos significativos para la competencia en el mercado de equipamiento, ropa y calzado deportivo de uso técnico, por lo que el expediente pasa automáticamente a una segunda fase de análisis más profunda. En esta etapa, la CNMC podrá solicitar información adicional a las partes y decidir si autoriza la transacción, impone condiciones adicionales o, en último caso, la bloquea por completo. El principal motivo de la decisión son los posibles efectos negativos de la concentración: menor variedad de productos (especialmente de marcas de terceros), reducción de la calidad y especialización del servicio, menor cobertura geográfica y disminución de los incentivos para innovar.