En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este sábado, 11 de julio de 2026 en España es de 51,47 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,59%.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. La tendencia se ha mantenido al alza, lo que indica un aumento en su valor.

Esto sugiere un interés creciente en Litecoin y una posible fortaleza del euro frente a otras divisas en este período reciente.

En la última semana, Litecoin registró un leve avance del 0.39%, mientras que en el último año su variación fue del -53.43%, lo que evidencia una evolución mixta y una rentabilidad negativa en el horizonte anual pese al repunte reciente.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 24.84%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 52.07%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.