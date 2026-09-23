DGT | Conductores y pasajeros de motos deberán llevar calzado cerrado desde el 1 de octubre: multa de 200 euros (foto: Freepik)

Los motoristas en España deberán cumplir nuevas normas de seguridad a partir del 1 de octubre de 2026. Entre ellas, se encuentra la obligación de utilizar calzado cerrado que cubra todo el pie cuando circulen en motocicleta o ciclomotor, independientemente del tipo de vía.

La medida forma parte del Real Decreto 518/2026, que modifica el Reglamento General de Circulación para reforzar la protección de los usuarios vulnerables. La Dirección General de Tráfico (DGT) señala que incumplir la obligación del calzado constituye una infracción grave sancionada con 200 euros.

Sin embargo, la nueva regulación no se limita a los conductores de las motocicletas. El artículo 118 del nuevo Reglamento General de Circulación establece que tanto los conductores como los pasajeros de motocicletas, motocicletas con sidecar, ciclomotores, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos y vehículos especiales tipo quad deberán utilizar estos elementos de protección.

Qué calzado deberán utilizar los conductores y pasajeros de motos desde el 1 de octubre

La norma establece expresamente el uso de “calzado cerrado, que cubra todo el pie” en todo tipo de vías. Por tanto, la obligación no se limitará a carreteras interurbanas, sino que también se aplicará cuando se circule por vías urbanas.

Además, si bien el artículo 118 no exige un modelo concreto de bota o calzado de uso motociclista, sí requiere que sea cerrado y cubra el pie completamente.

Esta obligación también afectará al pasajero de la motocicleta o ciclomotor. No obstante, existe una excepción para determinados vehículos que cuenten con estructuras de autoprotección y cinturones de seguridad. En esos casos, los ocupantes estarán exentos de utilizar casco, guantes y calzado cerrado, pero deberán utilizar el cinturón de todos modos.

DGT | Conductores y pasajeros de motos deberán llevar calzado cerrado desde el 1 de octubre: multa de 200 euros (foto: Freepik) Vadym Drobot

Qué cambia con los guantes y el equipamiento de los motoristas

La reforma también introduce el uso obligatorio de guantes de protección en vías interurbanas para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores. En este caso, a diferencia del calzado, la exigencia está vinculada a la circulación fuera de las vías urbanas.

A su vez, el Ministerio del Interior deberá aprobar una orden que determine las especificaciones técnicas que deberán cumplir esos guantes. Sin embargo, mientras esa regulación técnica no entre en vigor, el Real Decreto establece que podrán utilizarse guantes de protección con las mismas características que los empleados actualmente.

Otra de las modificaciones introducidas corresponde a los cascos. El nuevo Reglamento exige cascos de protección homologados conforme al Reglamento UNECE R22 y correctamente abrochados. Para los usuarios de ciclomotores, se ha establecido un período transitorio de un año, lo que implica que podrán utilizar cascos certificados hasta el 1 de octubre de 2027.

Por otra parte, otra de las medidas introducidas es que los motoristas que desarrollen profesionalmente actividades de reparto deberán utilizar chaleco reflectante en todo momento.

DGT | Conductores y pasajeros de motos deberán llevar calzado cerrado desde el 1 de octubre: multa de 200 euros (foto: Freepik)

Cuándo podrán circular por el arcén las motos

El Real Decreto también introduce una excepción a las reglas habituales de circulación por el arcén. A partir de la entrada en vigor de la reforma, las motocicletas podrán utilizar el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, pero únicamente bajo determinadas condiciones.

La DGT especifica que esta circulación deberá realizarse a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y que el tramo deberá estar previamente señalizado para permitirlo. Esto significa que la reforma no autoriza a las motocicletas a circular libremente por cualquier arcén cuando exista una retención.