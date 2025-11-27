El perfume de Mercadona de 7 euros que imita al famoso Acqua di Gio de Armani de 80 euros.

Entre las réplicas de fragancias ha surgido un perfume de bajo costo que ofrece un aroma inigualable y reproduce fielmente al popular Acqua di Gio de Armani de 80 euros. Esta colonia se encuentra en Mercadona por solo 7 euros y es perfecta para quienes deseen disfrutar de esencias similares a las de las grandes marcas, pero sin incurrir en gastos elevados.

El "Como Tú Viento" combina aromas marinos y cítricos con hedionda, bergamota, cedro tejado, pachuli y almizcle. Sus toques aromáticos le dan una sensación de frescura y vitalidad. Además, esta fragancia es perfecta para el uso diario, especialmente en climas cálidos o durante el día.

La colonia viene en un envase de 50 ml, práctico y fácil de transportar. Su diseño es sencillo pero elegante, alineado con la filosofía de Mercadona de ofrecer productos de calidad a precios accesibles.

La línea "Como Tú" se ha convertido en la protagonista de la sección de perfumería de Mercadona. (Imagen: archivo)

Más detalles del perfume de Mercadona que imita al famoso Acqua di Gio de Armani

Los perfumes de la línea “Como Tú” suelen venir en envases sencillos y prácticos, manteniendo un precio accesible sin sacrificar la calidad. Son una opción popular para aquellos que buscan una buena relación calidad-precio en sus productos de cuidado personal.

El " Como Tú Viento " para hombres es una opción económica que captura fielmente las notas del clásico Acqua di Gio de Armani . Con un envase de 50 ml por solo 7 euros, en comparación con los 80 euros de su contraparte de alta gama, esta alternativa es sin duda la más atractiva para quienes buscan sofisticación a buen precio.

Otra fragancias de “Como Tú” para él:

Como Tú Enciende for Him: Oriental aromática.

Como Tú Fuerza: Oriental Amaderada.

Como Tú ExtraTime A Day: Oriental amaderada.

Todas estas colonias pertenecen a la línea de perfumes "Como Tú“, que ofrece una variedad de fragancias asequibles para diferentes gustos y ocasiones.