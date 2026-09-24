El patrimonio de pensiones ganó en agosto 764 millones de euros, un 0,82% más

El patrimonio bajo gestión de los planes de pensiones del sistema individual aumentó un 0,82% en agosto, lo que habla de un incremento de 764 millones de euros, dinero que sitúa el total gestionado en 94.051 millones a cierre del mes pasado.

Este dato se desprende del informe de VDOS empresa referente del sector dedicada a recopilar y distribuir información de fondos de inversión, sicav, IIC extranjeras y planes de pensiones, y al que tuvo acceso El Cronista España.

La disgregación de los números nos muestra que por de entidad, los grupos independientes registraron el mayor incremento patrimonial en el mes en términos porcentuales, con un 1,27%, seguido de los grupos internacionales con un 1,24% y las aseguradoras con un 1,01%.

VDOS afirma que en todo caso, los bancos mantienen su posición mayoritaria de cuota de mercado con un 76,11%, seguido de grupos independientes y aseguradoras con un 8,55% y un 5,90% respectivamente.

Caixabank, lidera el sector

La entidad catalana se mantiene como líder por patrimonio gestionado, con 26.441 millones de euros y una cuota de un 28,11%, seguida de BBVA, con 17.646 millones y una cuota de un 18,76%.

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El principal banco de España, Banco Santander, aparece en tercer lugar con un 11,94% y 11.191 millones, excluyendo el valor de los derechos de reembolso por provisiones matemáticas.

Por activos

Más allá de las entidades financieras, si colocamos el foco por tipo de activo, los planes de Renta variable registran el mayor incremento patrimonial, con 431 millones de euros, seguido de los Mixtos con 201 millones.

Por el contrario, los planes de Renta fija son los que sufrieron los mayores descensos, con 29 millones de euros. “En todo caso”, explica la consultora, “los Mixtos mantienen su preponderancia en el mercado español, con 41.898 millones y una cuota de mercado de un 44,55%, seguido de los de Renta variable, con 22.027 millones.

El patrimonio de pensiones ganó en agosto 764 millones de euros, un 0,82% más (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quienes ganan en rentabilidad

En términos de rentabilidad, entre las principales gestoras destaca Caser Pensiones con un 1,57%, seguida de Caja Ingenieros Vida (1,40%) y March Gestión de Pensiones, que se sitúa en un 1,38%.

Asimismo, entre las gestoras independientes Dunas Capital Pensiones registró el mejor dato en el mes, con una rentabilidad media ponderada de un 5,36%, porcentaje que ubica a la gestora de referencia en el sector de gestión de activos, en una posición de privilegio a mucha distancia de sus competidores.

Así, mientras la compañía que lidera David Angulo supera los 5 puntos porcentuales, Bestinver Pensiones, que ocupa el segundo escalón del ranking y a mucha distancia con un 1,70%, el podio lo completa Abante Pensiones con un 1,34%.

Por categorías VDOS, RV Asia-Emergentes ha registrado el mejor dato de rentabilidad con un 3,88 %, seguida de RVI USA (2,14 %) y RVI global (2,06 %).

En el lado contrario están los planes RF euro largo plazo, con una rentabilidad negativa del 0,24 %, seguida de RF internacional largo plazo con un -0,21%

Rentabilidad media anual

De acuerdo a la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), la rentabilidad media anual fue de un 10,4% para el conjunto de planes. Yendo por categorías, la entidad que agrupa a las entidades del sector, coloca en primer lugar a la Renta Variable en todas sus modalidades. Así, la Renta Variable a un año creció un 22,7%; a tres años lo hizo otro 16,4% mientras que a cinco años la suba fue de un 10,2%.

En cuanto a los plazos medio y largo, en el sistema individual el crecimiento a diez años llegó a un 4,5% anual. La mayor rentabilidad la encontramos a 15 años, ya que ascendió a 5,2 puntos porcentuales. Como contrapartida, a 20 años alcanzó un 3,3% anual neto.