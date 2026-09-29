Octubre, noviembre y diciembre tendrán los últimos días de descanso de 2026.

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Colombia todavía tendrá cinco días festivos nacionales antes de terminar 2026, de acuerdo con el calendario de días festivos y las reglas de traslado establecidas para determinadas celebraciones. Los próximos serán el lunes 12 de octubre, lunes 2 de noviembre, lunes 16 de noviembre, martes 8 de diciembre y viernes 25 de diciembre .

La programación de estos días está relacionada con la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que establece cuáles son los festivos de carácter civil o religioso y determina que algunas celebraciones se trasladan al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día.

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia en 2026?

Según el sitio web del Ministerio de Hacienda, el próximo festivo en Colombia será el lunes 12 de octubre de 2026, correspondiente al Día de la Raza. Esta celebración hace parte del grupo de días cuyo descanso remunerado puede trasladarse al lunes de acuerdo con la Ley 51 de 1983.

Después de esa fecha, el calendario colombiano todavía contempla otros cuatro festivos nacionales antes de que termine el año.

¿Cuáles son los festivos que quedan en Colombia en 2026?

Los últimos cinco festivos del calendario de Colombia para 2026 son los siguientes:

Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.

Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

La distribución hace que octubre y noviembre concentren tres de los últimos cinco festivos del año, mientras que diciembre tendrá dos fechas de descanso nacional.

La Ley 51 de 1983 regula el descanso remunerado de los trabajadores colombianos durante determinados días festivos. Freepik

La Ley 51 de 1983 establece el traslado al lunes de determinadas celebraciones cuando no coinciden con ese día.

¿Qué dice la Ley Emiliani sobre los festivos en Colombia?

La Ley 51 de 1983 regula el descanso remunerado de los trabajadores colombianos durante determinados días festivos. La norma contempla celebraciones civiles y religiosas y establece que varias de ellas, cuando no caen en lunes, deben trasladarse al lunes siguiente.

Por esta razón, algunas fechas que originalmente corresponden a un día específico del calendario aparecen como lunes festivos en Colombia. Es el caso, entre otros, del Día de la Raza, Todos los Santos y la Independencia de Cartagena en 2026.

La regulación aplica tanto para trabajadores del sector público como del sector privado en lo relacionado con el descanso remunerado contemplado por la ley.

¿Cuándo será el último festivo de Colombia en 2026?

El último festivo nacional de 2026 será Navidad, el viernes 25 de diciembre. A diferencia de las celebraciones que se trasladan al lunes por disposición de la Ley Emiliani, esta fecha permanece fijada para el 25 de diciembre.

Antes de Navidad estará el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, por lo que diciembre tendrá dos festivos nacionales.